Klimaschutz nach Hochwasserkatastrophe wieder im Fokus - auch Corona bleibt wichtig

Mannheim. Das Coronavirus gilt immer noch als eines der wichtigsten Themen der Deutschen. Durch die Hochwasserkatastrophe vor zwei Wochen im Westen des Landes hat sich die Agenda der wichtigsten Probleme in Deutschland dennoch verändert.

Info Vom 27. bis 29. Juli 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.268 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Durch die Ereignisse vor zwei Wochen hat sich auch die Agenda der wichtigsten Probleme in Deutschland verändert: Aktuell nennen zwar noch 45% aller Befragten das Coronavirus und seine Folgen, wie beispielsweise das Impfen, als wichtigstes Problem, aber mit aktuell 44% aller Nennungen wird der Bereich Umwelt/Klimaschutz/Energiewende, bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage nach den zwei wichtigsten Problemen in Deutschland, für gleichermaßen wichtig erachtet. Dazu kommen 12%, die explizit das Hochwasser und den Katastrophenschutz nennen. Es folgen Flüchtlinge/Ausländer/Integration (11%), soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (7%), Politik(er)verdruss (6%), Rente/Alters­sicherung (5%), Wirtschaftslage (4%), gesellschaftlicher Zusammenhalt (4%) und Bildung/Schule (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist das Coronavirus präsenter als zuletzt. 44% (Jun-II: 42%; Jul-I: 38%) der Befragten halten ihre Gesundheit durch Corona für gefährdet, 54% (Jun-II: 56%; Jul-I: 59%) tun dies nicht.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

Etwas mehr als Hälfte (52%) aller Befragten und damit deutlich weniger als vor einem Monat (Jun-II: 63%) sind mit den geltenden Corona-Maßnahmen zufrieden. Dagegen hat sich der Anteil derjenigen, der härtere Maßnahmen fordert, im Vergleich zum Juni stark erhöht und liegt aktuell bei 29% (Jun-II: 16%). 16% (Jun-II: 19%), darunter mit 57% weit überdurchschnittlich viele Anhänger/innen der AfD, halten die geltenden Maßnahmen für übertrieben.

Coronavirus: Impfbereitschaft und Impfpflicht

Ein großer Teil der Befragten ist bereits einmal geimpft, für eine allgemeine Impfpflicht spricht sich allerdings nur eine Minderheit aus.

84% aller Befragten – das sind die erwachsenen Deutschen – sagen, dass sie gegen das Coronavirus mindestens einmal geimpft sind, 3% geben an, dies noch vorzuhaben, 6% sind sich da noch nicht sicher und 7% aller Befragten wollen sich explizit nicht impfen lassen.

In den letzten Wochen wird in Deutschland öffentlich über eine Impfpflicht diskutiert: Eine solche wird von 64% der Bevölkerung und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften abgelehnt, von einem Drittel (33%) wird sie befürwortet (weiß nicht: 3%). Von den Altersgruppen spricht sich lediglich bei den ab 70-Jährigen eine Mehrheit von 53% für die Pflicht zur Coronaimpfung aus.

Corona-Maßnahmen: Weniger Beschränkungen für Geimpfte

In Deutschland haben immer mehr Menschen einen vollständigen Impfschutz. Aus diesem Grund werden die Forderungen lauter, dass für vollständig Geimpfte weniger Beschränkungen gelten sollen als für Nicht-Geimpfte. Dies befürworten 60% der Befragten, 37%, darunter überdurchschnittlich viele Anhänger/innen der AfD (67%), lehnen das ab.

Corona-Pandemie: Perspektiven für die nächsten Monate

Nach wie vor ist eine Mehrheit der Deutschen (65%; Jan-I: 73%) hinsichtlich der Konsequenzen der Pandemie optimistisch und sagt, dass unser Land in den nächsten Monaten eher gut durch die Corona-Pandemie kommen wird. Knapp ein Drittel (31%; Jan-I: 22%) ist da eher skeptisch.

Hochwasserkatastrophe: Genug Hilfen für die Opfer und Folge des Klimawandels?

Die Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands hat viele Menschen erschüttert und zur Hilfe für die Opfer bewegt. Bei der Frage, ob die staatlichen Stellen genug tun, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe zu helfen, sagen 44% und Mehrheiten in den Parteianhängerschaften von Union (55%), SPD (48%), FDP (51%) und Grünen (51%), es wird genug getan. 35%, darunter 70% der AfD-, 49% der Linke- und 61% der Freien Wähler-Anhänger/innen sind der Ansicht, es wird von staatlicher Seite nicht genug Hilfe geleistet und 21% können sich dazu nicht explizit äußern.

Dass die Hochwasserkatastrophe eine Folge des Klimawandels ist, glauben 63%, 34% verneinen das. Besonders häufig bejahen dies die Anhänger/innen der Grünen (86%), aber auch mehrheitlich die Anhänger/innen von CDU/CSU (62%), SPD (62%), Linke (70%) und Freien Wählern (52%). Mehrheiten in den Parteianhängerschaften von AfD (67%) und FDP (50%) sehen das Hochwasser nicht als Folge des Klimawandels.

Katastrophenschutz: Wird genug getan?

Kritik gibt es auch an den Mitteln, die den Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Deutschland wie THW und Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden. Weniger als Drittel der Bevölkerung (31%) ist der Meinung, dass für diese Einrichtungen genug getan wird, 55% sagen, es wird nicht genug getan (weiß nicht: 14%).

Klimawandel: Problem in Deutschland?

Der Anteil der Befragten, der den Klimawandel bei uns in Deutschland als (sehr) großes Problem ansieht, ist in den letzten Jahren gestiegen. Aktuell sehen zusammen 86% (Nov´16: 74%; Nov´17: 78%; Dez´18: 82%) den Klimawandel bei uns in Deutschland als sehr großes (38%) oder großes (48%) Problem an, insgesamt 13% (Nov´16: 25%; Nov´17: 21%; Dez´18: 18%) schätzen ihn als weniger großes (10%) oder als kein Problem (3%) ein. Relativ einig in ihrer Einschätzung sind sich alle Parteianhängergruppen bis auf die AfD ((sehr) großes Problem: CDU/CSU: 90%; SPD: 91%; AfD: 29%; FDP: 76%; Linke: 92%; Grüne: 98%).

Klimaschutz in Deutschland durch Politik, Unternehmen und Bürger

Wenn es um den Klimaschutz in Deutschland geht und was einzelne Bereiche dafür tun, ist der Unmut in der Bevölkerung groß. 68% (Sep-II´19: 66%) sind der Meinung, dass die Politik zu wenig dafür tut, 22% (Sep-II´19: 22%) halten die Bemühungen der Politik für gerade richtig und 6% (Sep-II´19: 9%) finden, da werde zu viel getan (weiß nicht: 4%; Sep-II´19: 3%).

Noch etwas deutlicher fällt die Kritik an den Unternehmen in Deutschland aus: 73% (Sep-II´19: 75%) der Befragten finden, dass diese zu wenig für den Klimaschutz tun, 19% (Sep-II´19: 18%) sagen „gerade richtig“ und nur 2% (Sep-II´19: 2%) „zu viel“ (weiß nicht: 6%; Sep-II´19: 5%).

Dass die Bürger in Deutschland zu wenig für den Klimaschutz tun, denken 72% (Sep-II´19: 70%), 23% (Sep-II´19: 24%) halten deren Bemühungen für „gerade richtig“, 2% (Sep-II´19: 3%) glauben, die Bürger machen in diesem Bereich zu viel (weiß nicht: 3%; Sep-II´19: 3%).

Parteikompetenz: Klimaschutz

Wenn es um die Parteikompetenz beim Klimaschutz geht, hat sich im Vergleich zur letzten Umfrage nur wenig geändert, nach wie vor liegt hier die Kompetenzzuschreibung eindeutig bei den Grünen, auch wenn sie ein wenig Vorsprung einbüßen. Für 46% (Nov-II:´19: 52%) aller Wahlberechtigten vertreten die Grünen am ehesten eine Klimaschutzpolitik in ihrem Sinn. 17% (Nov-II:´19: 14%) fühlen sich in diesem Politikfeld bei der CDU/CSU am besten aufgehoben und lediglich 4% (Nov-II:´19: 5%) bei der SPD. 5% (Nov-II:´19: 4%) nennen die FDP, 2% (Nov-II:´19: 2%) die AfD, 1% (Nov-II:´19: 1%) die Linke, 11% (Nov-II:´19: 9%) sagen „keine Partei“ und 13% (Nov-II:´19: 12%) „weiß nicht“.

Klimawandel: Wirksame Bekämpfung?

Dass es der Welt gelingen wird, den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten wirksam zu bekämpfen, glaubt nur eine Minderheit von 24% (Nov-II´19: 21%), die Mehrheit von 72% (Nov-II´19: 76%) zweifelt daran.