Klima der Angst

Was Drohungen mit einem Menschen machen, hat Anwältin Seda Basay-Yildiz gespürt. Sie musste umziehen, raus aus ihrer vertrauten hessischen Nachbarschaft, samt Familie. Ihre gerade zwei Jahre alte Tochter und die Juristin standen im Visier mutmaßlicher Terroristen. Rechtsextremisten schrecken in Deutschland vor nichts mehr zurück – selbst ein Kind wird zur Zielscheibe.

Ermittler haben nun einen 53 Jahre alten Deutschen festgenommen, über Jahre soll er Drohbriefe verfasst haben, unterschrieben mit „NSU 2.0“, in Anspielung auf die rechtsterroristische Mordserie des selbst ernannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Auch an Basay-Yildiz soll er geschrieben haben. Rechte Täter fühlen sich sicher in Deutschland. Und sie verüben so viele Straftaten wie seit 2001 nicht mehr. Während Polizisten noch die Wohnung des mutmaßlichen Drohmail-Verfassers durchsuchen, stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin die Statistik der politischen Straftaten für 2020 vor.

Es ist eine Gleichzeitigkeit, die belegt: Die Sicherheitsbehörden und die Politik gehen mit Akribie gegen Rechtsextremisten vor – und laufen doch einem gefährlichen Trend hinterher, den sie durch zu langes Wegschauen und Verharmlosen mit verschuldet haben. In Deutschland ist ein Klima entstanden, in dem sich Menschen mit dunkler Hautfarbe, Geflüchtete, politisch Aktive, Muslime und Juden nicht mehr sicher fühlen.

In vielem rühmt sich Deutschland als Weltspitze: Fußball, Exporte, Wohlstand, Kampf gegen die Klimakrise. Im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat Deutschland vieles versäumt. Neonazis konnten sich in manchen Orten etablieren, richten Festivals aus, eröffnen Geschäfte, übernehmen sozialen Dienste wie Kinderbetreuung und Jugendfreizeit in Regionen, in denen der Staat sich zurückgezogen hat. Die Regierungen haben Budgets für Sozialarbeit und Jugendhilfe über Jahre zurückgefahren – nun müssen sie viel Geld in Anti-Nazi-Projekte investieren. Das ist nicht mehr als Schadensbegrenzung.

Auch die Sprache hat sich radikalisiert. Allen voran die rechte AfD treibt Hassreden in die Parlamente. Doch anstatt von Beginn an – etwa in der Asylpolitik – die rechten Parolen zu entlarven, nahmen zu viele Politikerinnen und Politiker die Rhetorik auf – und trugen sie in die Mitte der Gesellschaft.

Tabu waren dagegen die Umtriebe in den Sicherheitsbehörden. Hessens Innenminister Peter Beuth freut sich nun, dass der Beschuldigte im Fall „NSU 2.0“ doch kein Polizist ist, der sich aus Dienstcomputern der Adressen von „politischen Feinden“ bediente. Leider gibt es keinen Grund zum Feiern, denn zu viele Fälle von rechtsextremen Chats innerhalb von Polizei und Bundeswehr sind bekannt geworden.

Aus dieser Bilanz muss eine Politik folgen, die Rechtsextremismus nicht nur mit Razzien und Verboten von Parteien bekämpft. Das kann nur ein Mittel sein. Ein anderer Weg führt über langfristige Demokratieschulung für Jugend: Organisationen benötigen Geld über einzelne Projektphasen hinaus. Gerade in Regionen, in denen Rechte den Arbeitgeber oder Sozialarbeiter geben, muss der Staat investieren: in Polizei, in Bildungsangebote, in Jobs und Freizeit. Aus einem Klima der Angst muss ein Klima der Gegenwehr erwachsen. Damit Menschen wie Seda Basay-Yildiz nicht in der Not umziehen müssen. Damit sie sich sicher fühlen in Deutschland.

