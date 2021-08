Kleinkinder übertragen Virus häufig

Toronto/Berlin. Über die Bedeutung von Kindern bei der Verbreitung von Covid-19 ist viel geforscht worden. Wie groß ihre Rolle in der Corona-Pandemie ist, das ist dabei nicht abschließend geklärt. Eine neue Untersuchung aus Kanada kommt nun zu dem Schluss, dass vor allem junge Kinder Sars-CoV-2 innerhalb von Familien übertragen. Die Studie aus dem Bundesstaat Ontario ist in „Jama Pediatrics“ veröffentlicht worden. Das ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zum Thema Kinderheilkunde, die von der American Medical Association veröffentlicht wird.

Gerade Kleinkinder haben engen Kontakt zu den Eltern. © dpa

6280 Haushalte analysiert

„Bisher haben Haushaltsstudien in der Regel nur die Infektiosität zwischen jungen und alten Personen verglichen, wobei oft Kinder mit jungen Erwachsenen eingruppiert wurden oder das Alter in ältere Erwachsene und jüngere Erwachsene/Kinder eingeteilt war“, schreiben die Forscherinnen und Forscher um Sarah Buchan von Public Health Ontario, der obersten Gesundheitsbehörde im bevölkerungsreichsten Bundesland Kanadas. Nur wenige Haushaltsstudien hätten Unterschiede bei der Infektiosität von Kindern untersucht.

Die Wissenschaftler von Public Health Ontario analysierten deshalb 6280 Haushalte, in denen zwischen Juni und Dezember 2020 die Corona-Erstinfektion bei einem Kind auftrat. Unter diesen Indexfällen waren mit einem Anteil von zwölf Prozent relativ wenige Kleinkinder im Alter von null bis drei Jahren. Die Vier- bis Achtjährigen hatten das Virus zu 20 Prozent in die Familie eingeschleppt. Noch mehr Indexfälle gab es unter den 9- bis 13-Jährigen (30 Prozent) und den 14- bis 17-Jährigen (38 Prozent).

Folgen für Prävention

Auffällig an den Daten: Unter den Kindern, die weitere Menschen im Haushalt infizierten, standen Jungen und Mädchen unter vier Jahren an erster Stelle. Sie übertrugen das Virus zu 43 Prozent häufiger als die älteren Teenager, die bisher oft als die wichtigsten Treiber der Pandemie eingestuft wurden.

„Die Tatsache, dass die kleinsten Kinder häufig asymptomatisch sind und deshalb vermeintlich weniger Viren abgeben, änderte nichts an der Situation“, so die Forscher. Die unterschiedliche Infektiosität in den Altersgruppen, so das Team weiter, habe Folgen für die Prävention in Haushalten oder Kindergärten. Hier brauchte es weitere Studien.

Dass Viren in Familien im Besonderen durch Säuglinge und Kleinkinder übertragen werden, ist dabei nicht neu. Bereits vor einigen Jahren kam eine experimentelle Studie mit RS-Viren (Atemwegsinfektionen) zu ähnlichen Ergebnissen.

Der Grund ist folgender: Erwachsene hätten oft einen sehr viel engeren körperlichen Kontakt zu Säuglingen und Kleinkindern als zu Teenagern. Das erhöhe das Risiko einer Übertragung erheblich, hatte es in der medizinischen Untersuchung geheißen.