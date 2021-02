Mannheim. Kanzlerin Angela Merkel ziert sich noch, aber die Bundesländer machen vor dem nächsten virtuellen Corona-Gipfel am Mittwoch mächtig Druck. Dass mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) zwei Politiker sich besonders für Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen einsetzen, ist bestimmt kein purer Zufall. Am 14. März stehen in ihren Bundesländern Landtagswahlen an. Und auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) stimmt zwei Wochen vor der Kommunalwahl in diesen Chor ein.

Geschäfte sollen wieder öffnen

Offensichtlich treffen diese drei Politiker damit den Nerv der Deutschen. „Es macht sich langsam eine gewisse Corona-Müdigkeit breit. Der Wunsch nach Lockerungen ist gerade bei diesen Frühlingstemperaturen groß. Und die Politik hat ja versprochen, dass sie bei Schnelltests und Impfungen jetzt Tempo machen will“, analysiert Andrea Wolf von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, warum sich im aktuellen Politbarometer ein Stimmungswechsel ablesen lässt.

Zwar halten noch immer 55 Prozent der Befragten die geltenden Corona-Regeln für gerade richtig. Aber der Anteil deren, die diese als übertrieben einschätzen, hat sich im Vergleich zum Januar deutlich von 14 auf 23 Prozent erhöht. Und nur noch 18 statt 28 Prozent wollen die Maßnahmen verschärfen. Eine klare Mehrheit von 56 Prozent findet, dass es jetzt Zeit für Lockerungen ist. 41 Prozent lehnen das ab. Am lautesten ist der Ruf nach Lockerungen übrigens bei den Anhängern von AfD (82 Prozent) und der FDP (67). „Allerdings wollen die Bürger keine Lockerungen um jeden Preis. Sollte es nämlich zu einer dritten Welle der Pandemie kommen, wovon rund zwei Drittel der Befragten ausgehen, würden sich nur noch 21 Prozent eine Kursänderung wünschen und im Zweifelsfall die Lockerungen wieder zurücknehmen“, fasst Wolf die Zahlen zusammen.

Dass die Grundschulen und Kitas in den meisten Bundesländern seit dieser Woche wieder geöffnet haben, finden 44 Prozent der Befragten gut. Ein Viertel hätte sich das sogar für alle Schulen gewünscht. Dass Lehrkräfte in Schulen und Beschäftigte in Kitas früher als bisher geplant geimpft werden sollen, begrüßen 88 Prozent der Deutschen.

Und in welchen Bereichen soll jegelockert werden? Die Öffnung von Läden und Geschäften steht mit 40 Prozent an erster Stelle. Danach folgen Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen (22), Sport, Kultur und Freizeit (20) sowie Restaurants (15). Die Deutschen versprechen sich vor allem von einer Ausweitung der Corona-Schnelltests viel, 59 Prozent glauben, dass dieses Instrument helfen wird, die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. 40 Prozent bezweifeln dies, darunter eine Mehrheit der AfD-Anhänger (58 Prozent).

Mit dem Krisenmanagement von Bund und Ländern sind nur noch 52 Prozent der Befragten zufrieden, immerhin 43 Prozent stellen den Entscheidungsträgern ein schlechtes Zeugnis aus. „Das Vertrauen der Bürger in die Politik ist gesunken, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Politikbarometer. Die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Akteure war während des ersten Lockdowns viel größer“, sagt die Wahlforscherin.

Der gewachsene Unmut spiegelt sich auch bei der Beurteilung der zehn wichtigsten Spitzenpolitiker wider. Alle verlieren an Popularität, besonders krass fällt der Ansehensverlust bei der Kanzlerin, Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier aus. Die drei CDU-Politiker verlieren auf der Beliebtheitsskala von plus fünf bis minus fünf jeweils 0,5 Punkte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) fallen um 0,4 Punkte. „Sie alle stehen in der Corona-Krise auf ihren Fachgebieten in der Pflicht und bekommen jetzt schlechtere Werte“, sagt Wolf.

Erstes Alarmzeichen

Sollte die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Krisenmanagement wachsen, wäre das besonders für die CDU/CSU gefährlich. „Fast die Hälfte der Befragen hält die Union in der Corona-Politik für am kompetentesten. Die SPD kommt nur auf sechs, FDP und Grüne auf jeweils fünf Prozent. Das erklärt auch, warum die CDU/CSU in den Umfragen so weit vorn liegt, sagt Wolf. „Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Union am meisten zu verlieren hat, wenn der Unmut wächst“, ergänzt die Wahlforscherin. Dass sie in der aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl im September gleich zwei Zähler verliert, ist ein erstes Alarmzeichen. Mehr aber noch nicht.