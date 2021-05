Kinder verschleppt

Frankfurt/Abuja. In Nigeria sind erneut möglicherweise Hunderte Schulkinder verschleppt worden. Bewaffnete hätten eine Koranschule im Ort Tegina überfallen, mindestens eine Person erschossen und zahlreiche Schüler und Lehrer entführt, teilte eine Sprecherin der Regionalregierung mit. Lokalen Medienberichten zufolge fehlt von mindestens 200 Schülern jede Spur. Elf Kinder, die zu klein waren, um den Marsch der Entführer in den Busch fortzusetzen, wurden offiziellen Angaben zufolge freigelassen.

Wieder freigelassene Schulmädchen in Maiduguri (Nigeria) im März 2018. © dpa

Überfall auf Motorrädern

Die Zeitung „Punch“ berichtete am Montag, eine bewaffnete Bande sei am Sonntagnachmittag mit Motorrädern in den Ort eingedrungen. Details zu den Hintergründen der Tat oder den Tätern gab es zunächst nicht. Nach Angaben der Regionalregierung wurden 17 Dorfgemeinschaften rund um Tegina von etwa 70 Bewaffneten angegriffen. Wie der Leiter der Schule in der Stadt Tegina im Bundesstaat Niger, Umar Idris, mitteilte, haben Eltern von 136 Schülern die Identität ihrer Kinder auf einer Vermisstenliste bestätigt. Der Identifikationsprozess gehe noch weiter, so Idriss; man vermute, dass die Entführer rund 200 Kinder oder sogar mehr in ihre Gewalt gebracht haben. Die Schule unterrichtet mehr als 300 Mädchen und Jungen.

Im bevölkerungsreichsten Land Afrikas sind in den vergangenen Jahren wiederholt Schüler und Studenten entführt worden. Zuletzt wurden Mitte Februar Dutzende Schüler und Lehrer eines Internats verschleppt und später freigelassen. Bei den Entführungen im Norden Nigerias verschwanden insgesamt mehrere Hundert Menschen. Bewaffnete Banden entführen die Schulkinder, um von den Eltern oder vom Staat hohe Beträge an Lösegeld zu fordern. Der spektakulärste Fall ereignete sich 2014, als die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen entführte. epd/dpa