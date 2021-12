„Kinder dürfen nicht abgehängt werden“

Berlin. Kurz vor Beginn der Pandemie im Februar 2020 war Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender noch in Nepal. Ein Erlebnis, das sie in besonderer Erinnerung hat. „Wie die jungen Frauen für ihre Rechte auf Bildung und Selbstbestimmung eingetreten sind, wie sie sich Ziele für ihr Leben gesetzt haben – das hat mich nicht nur beeindruckt, sondern auch berührt“, sagte sie unserer Redaktion anlässlich des 75. Geburtstages des Hilfswerks der Vereinten Nationen.

Mehr als 300 Noteinsätze im Jahr

Trotz der schweren Lebensbedingungen in dem Himalaya-Land seien die Frauen voller Hoffnung und Tatendrang. „Bei diesem fordernden Weg in die Selbstbestimmtheit brauchen sie Unterstützung“, so Büdenbender. Es sei daher wichtig, dass Unicef positive Entwicklungen wie diese früh erkenne und sich für Kinder und junge Menschen sehr konkret einsetze. Jedes Jahr führt Unicef über 300 Nothilfeeinsätze in unterschiedlichsten Regionen der Welt durch – zum Beispiel in Afghanistan, Südsudan, Syrien und seinen Nachbarländern oder im Jemen.

Als Unicef am 11. Dezember 1946 gegründet wurde, hieß es in der Gründungserklärung: „Die Hoffnung der Welt richtet sich auf die kommenden Generationen.“ Das Kinderhilfswerk versorgte nach dem Krieg hungernde und frierende Kinder im zerstörten Europa mit Milch, Lebertran und warmer Kleidung – auch in Deutschland. Heute leistet Unicef Nothilfe in Krisengebieten, führt langfristige Programme der Entwicklungszusammenarbeit durch und setzt sich politisch für Kinderrechte ein. So ist die Kindersterblichkeit weltweit drastisch zurückgegangen, die Kinderarbeit wurde durch Bildungsprogramme zurückgedrängt.

Auch gehen mehr Kinder als jemals zuvor zur Schule – allein im vergangenen Jahr stattete Unicef 43 Millionen Kinder mit Lernmaterialien aus.

Doch die Corona-Pandemie führe dazu, dass erreichte Fortschritte verloren gehen, sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef in Deutschland. „Weil die Familien nicht zur Gesundheitsstation kommen können, weil Schulen monatelang geschlossen sind, weil Armut und Kinderarbeit durch den Verlust von vielen Jobs weltweit wieder zunehmen.“ Das berichten Unicef-Teams aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Allerdings sei die Pandemie auch für die Kinder in Deutschland ein größeres Risiko. „Es besteht vielfach die Gefahr, dass Kinder und Familien aus eigener Kraft nicht mithalten könnten und schon früh abgehängt werden vom Rest der Gesellschaft. Das darf nicht passieren!“, mahnt auch Unicef-Schirmherrin Büdenbender. Sie fordert, das Wohlergehen von Kindern quer durch alle Ressorts und alle Bereiche unseres Zusammenlebens stärker in den Blick zu nehmen.

Trotzdem gebe es viele Länder und Regionen, in denen Kinder und ihre Familien Hilfe brauchen. Nach dem jüngsten Bericht der Welthungerhilfe 2021 sterben jeden Tag 15 000 Kinder an Unterernährung. „Besonders berührt mich das Schicksal der Kinder in Afghanistan. Dort ist jetzt bald tiefer Winter mit Eiseskälte und Schnee“, sagte die Frau des Bundespräsidenten. Rund die Hälfte aller Kinder in dem Land habe nicht genug zu essen. Auch Schneider warnt: Ohne humanitäre Hilfe „in großem Stil“ drohe in diesem Winter eine Katastrophe.