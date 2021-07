Kinder als Verlierer

Es entbehrt schon nicht einer gewissen Komik. Viele Schulen haben sich im vergangenen Schuljahr mit einer Software des amerikanischen Anbieters Microsoft geholfen, haben das Programm Teams bei Schülerschaft und Lehrenden etabliert, um digitalen Unterricht organisieren zu können. An der Bildung zeigte sich, wie weit wir von Angela Merkels „Neuland“ vor Corona entfernt waren. Lehrende hatten keine E-Mail-Adressen, Homepages von Schulen waren veraltet. Es galt immer noch: Wichtige Dinge hängen am Schwarzen Brett der Schule, ganz physisch. Viele Schüler hatten zu Hause keinen PC. All das scheint jetzt einigermaßen überwunden. Nun läuft es. Zumindest an den meisten Schulen. Doch nun mahnen Datenschützer die fehlenden Sicherheitsstandards an, die Schulen sollen auf andere Systeme umsteigen. Es droht das nächste Bildungschaos.

Das fast schon hysterisch-komische Element dieses Vorgangs kippt nunmehr ins Tragische. Für wen? Vor allem für die Kinder. Ihre Situation ist besorgniserregend. Sie sind die Verlierer der Pandemie. Für sie gibt es noch keine generelle Impfempfehlung, kaum Luftfilter in den Klassen, kein allgemeines E-Learning, sie erlebten vermehrt Gewalt und Missbrauch zu Hause während des Lockdowns, erlebten den Abbruch der sozialen Beziehungen – und quasi als Mitgift der Corona-Zeit weisen sie einen erheblichen Lernrückstand auf.

Erst galten sie als die Superspreader. Kinder und Jugendliche seien die heimlichen Gefährder bei der Verbreitung des Coronavirus. Dementsprechend handelten die Bundesregierung und die Länder. Diese Annahme konnte aber von Studien nicht belegt werden. Trotzdem wurden Schulen und Kitas vorsichtshalber geschlossen. Vor allem fiel der Präsenzunterricht in oberen Klassen lange aus.

Dabei hätten sich gerade die älteren Schüler und Schülerinnen in der Klasse genauso gut benehmen können wie Papa oder Mama im Büro. Sogar die kleineren Kinder in der Grundschule beherzigen heute das Credo der Hygieneregeln.

Die Pandemie bleibt vorerst – mit Mutanten, die vor allem gut auf Schüler ansprechen. Und weil man wieder davor Angst hat, dass nun Delta und Lambda sich ihren Weg zu den Erwachsenen über die Kinder bahnen und die Möglichkeiten eines freien Lebens einschränken könnten, wird darüber diskutiert und Eltern empfohlen, die Kinder quasi auf eigene Verantwortung impfen zu lassen.

Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn einen „Impfruck“ fordert und Jugendliche selbst entscheiden sollen, ob sie sich impfen lassen, dann ist das ziemlich bedrückend und schier einfallslos. Sicher, die Herdenimmunität ist ohne die Kinder nicht zu erreichen. Aber die Ständige Impfkommission gibt keine Empfehlung für flächendeckende Impfungen ab dem Alter von zwölf Jahren. Die Kommission hat dafür ihre Gründe, denn wie sich die Impfung auf Kinder auswirkt, ist noch nicht genügend erforscht – bei Erwachsenen schon.

Auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts kann man sich über die Anzahl der gemeldeten Fälle von Impfnebenwirkungen informieren. Es gibt sie, aber wie im Fall von AstraZeneca und den auftretenden Blutgerinnseln ein Fall auf fünf Millionen Impfdosen. Wobei nicht sicher ist, dass es in diesen wenigen Fällen bereits eine Vorerkrankung gab. Die Erwachsenen und die Politik sollten Verantwortung übernehmen und sie nicht auf die Kinder abwälzen.