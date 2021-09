Nichts Geringeres als eine „Trendwende“ hat Markus Söder als Ziel für dieses Wochenende ausgegeben. Damit hat er den zweitägigen CSU-Parteitag, der am Freitag in Nürnberg startete, mit einer besonderen Symbolik aufgeladen. Bei seinem Auftritt am Freitagnachmittag machte der CSU-Vorsitzende außerdem unausgesprochen klar, welche Botschaft er noch damit verbunden wissen will: An ihm liegt es

...