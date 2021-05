Keine Zukunft für die Minijobs

Berlin. Es ist ein noch ziemlich junges Beratergremium der Bundesregierung. Doch die Vorschläge, die der Anfang 2020 gegründete Rat der Arbeitswelt nun präsentiert, dürften diesem bislang wenig bekannten Sachverständigenkreis einiges an Aufmerksamkeit bescheren. Denn im ersten Bericht, den das unabhängige Gremium an diesem Dienstag gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin vorstellen will, machen die Experten auf mehr als 200 Seiten sehr konkrete Vorschläge, an welchen Stellen sich die deutsche Arbeitswelt in den kommenden Jahren verändern muss. Den dringlichsten Handlungsbedarf sehen sie bei Minijobbern, Soloselbstständigen, in der Pflege sowie beim mobilen Arbeiten.

Geprägt ist der Blick der Experten von den Erfahrungen der Pandemiemonate, als klar wurde, dass besonders geringfügig Beschäftigte und Soloselbstständige an den wirtschaftlichen Folgen mehrerer Lockdowns leiden. Die Sachverständigen beklagen ein strukturelles Problem dieser Arbeitsverhältnisse und sehen die einstige „Brückenfunktion“, welche Minijobs beim Einstieg in den Arbeitsmarkt ausfüllen sollten, als nicht erfüllt an. Hingegen hat sich nach Einschätzung der Fachleute der Missbrauch dieses Instruments ausgebreitet. Sie raten der Politik daher zu einem grundsätzlichen Schritt: zur Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung. Das soll nicht von heute auf morgen, sondern in Stufen geschehen. Für bestehende Minijobs – rund sechs Millionen sind es derzeit – soll es einen Bestandsschutz geben. Jedoch sollen neue Jobs mit einem vergleichbar kleinen Arbeitszeitvolumen anders als jetzt steuer- und abgabenpflichtig werden.

Derzeit werden bei 450-Euro-Jobs keine Beiträge für die Arbeitslosen- und die Krankenversicherung abgeführt, was diese Arbeitsverhältnisse für Firmen attraktiv macht. Wer die Arbeit verliert, erhält jedoch kein Arbeitslosengeld und konnte in der Pandemie auch nicht auf Kurzarbeitergeld hoffen. Eine Beibehaltung von Minijobs schlagen die Experten nur noch für Menschen im Rentenalter sowie für Studierende vor. Alle anderen Minijobs sollen den Empfehlungen zufolge dagegen Zug um Zug wegfallen.

Das Handwerk sieht den Vorschlag kritisch. „Zur Flexibilität im Beschäftigungsbereich tragen Minijobs bei, denn sie helfen gerade kleinen Betrieben“, sagte Handwerkspräsident Peter Wollseifer unserer Redaktion. Dies gelte vor allem in den Lebensmittel- und Dienstleistungsgewerken, etwa bei Wochen-end- und Randzeiten im Bäckerei- und Fleischereiverkauf. „Ohne den Vorteil für die Minijobber, ihren Lohn ,brutto für netto‘ zu erhalten, würde man wohl kaum mehr eine ausreichende Zahl von Beschäftigten für diese Tätigkeiten finden“, sagte Wollseifer. Daher sei der Vorschlag des Rates, sukzessive Minijobs abzuschaffen, „nicht notwendig und auch nicht zielführend“. Wichtiger sei es, die Minijobgrenze von 450 auf 600 Euro zu erhöhen.

Verbesserungen mahnen die Fachleute auch für sogenannte Soloselbstständige an. Die derzeitige Absicherung dieser Gruppe wird als mangelhaft bewertet. Grund ist, dass auch sie weder arbeitslosenversichert sind noch Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das bedeutet im Fall von Jobverlust oft das direkte Abgleiten in die Grundsicherung sowie später Altersarmut. Der Rat empfiehlt der Politik daher, Soloselbstständigen zunächst den Zugang zu einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung zu erleichtern. Nach einer Übergangsphase halten die Fachleute eine Versicherungspflicht für erforderlich. Zudem soll es einen Zwang zur Altersvorsorge bei allen Selbstständigen geben. Der Mindestbeitrag für die freiwillige Krankenversicherung soll zudem sinken. Ferner sollen Soloselbstständige in die gesetzliche Unfallversicherung miteinbezogen werden. Zugleich soll Scheinselbstständigkeit in Zukunft stärker bekämpft werden, wie es der Expertenrat ausdrückt.

Ein weiteres Arbeitsgebiet, auf dem der Rat Reformen anmahnt, ist die Pflege. Die Pandemie hat gezeigt, wie sehr Pflegebeschäftigte an steigenden Anforderungen und gleichzeitigem Personalnotstand leiden. Verlangt wird daher eine bedarfsgerechte Personalausstattung. Zudem soll besonders die Altenpflege durch eine deutliche Verbesserung der Löhne für Fachkräfte attraktiver gemacht werden. Ferner fordern die Experten, den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Pflege zu stärken. Um Pflegenachwuchs zu gewinnen, müsse die Politik die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Ausbildungsabbrüche bei Jungen zurückgehen und sich die Aufstiegschancen in der Pflege verbessern.

Einen Schwerpunkt in der Arbeitswelt von morgen sehen die Ratsmitglieder auch in der Gestaltung des mobilen Arbeitens, wie es in der Pandemie verbreitet ist. Die Fachleute erwarten darin zwar Chancen zu größerer Mobilität. Doch warnen sie auch vor zunehmender Entgrenzung der Lebensbereiche im Homeoffice und einem Risiko der Überlastung.

