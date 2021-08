Keine Prognose zu Migration

Berlin. Das Bundesinnenministerium (BMI) distanziert sich von der Schätzung, dass wegen der Machtübernahme der Taliban mit bis zu fünf Millionen afghanischen Flüchtlingen zu rechnen sein könnte. „Das ist nicht die Einschätzung des BMI“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Unterrichtung der Bundestags-Fraktionschefs am Montag selbst gesagt, dass 300 000 bis fünf Millionen Afghanen die Flucht ergreifen könnten – ohne das klarwurde, woher diese Zahlen stammen und was das Ziel dieser Menschen ist.

Im Ministerium ist von „Hypothesen und Vermutungen“ aus anderen Quellen die Rede. Eine Sprecherin betonte auf erneute Nachfrage, dass wegen der dynamischen Entwicklung „keine belastbare Prognose“ zur Größenordnung der Migration möglich sei. „Das breite Spektrum an sehr unterschiedlichen Zahlen zeigt, dass es derzeit keine verlässlichen Zahlen oder Prognosen gibt.“

Sichere Fluchtwege gefordert

Auch auf mehrfache Nachfrage präzisierte das Ministerium nicht, ob sich die von Seehofer genannten Zahlen auf Flüchtlinge beziehen, die vorwiegend in der Region bleiben. Schon in der Vergangenheit waren die meisten afghanische Flüchtlinge in Nachbarländern wie Pakistan und dem Iran untergekommen.

Unterdessen fordert die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea Eye die Einrichtung sicherer Fluchtwege nach Deutschland und in die EU. „Inzwischen sollen mehr als 550 000 Menschen auf der Flucht sein“, sagte der Vorsitzende Gorden Isler dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. „Es ist jetzt besonders wichtig, dass die Bundesregierung die Nachbarländer davon abhält die Grenzen zu schließen.“ dpa/epd