Kein Klinikplatz für kranke Kinder

Kinderärzte am Limit, Eltern in Not: Die aktuellen Viruswellen bei Kindern und Jugendlichen führen zu massiven Engpässen in Praxen und Kliniken. Die Lage ist in vielen Regionen mittlerweile dramatisch, wie eine neue Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zeigt: Von 110 Kinderkliniken hatten zuletzt 43 Einrichtungen kein einziges Bett mehr auf der Normalstation frei. Lediglich 83 freie Betten gab es zum Befragungszeitpunkt noch auf Kinderintensivstationen in ganz Deutschland - das sind 0,75 freie Betten pro Klinik, also weniger als eines pro Standort.

Jede zweite Klinik berichtet mittlerweile, dass sie in den vergangenen 24 Stunden mindestens ein Kind, das mit dem Rettungsdienst oder in die Notaufnahme kam, nicht auf die Kinderintensivstation aufnehmen konnte - die Kinder wurden weitergeschickt. Deutschlandweit seien durchschnittlich 40 Prozent der Kinderintensivbetten wegen Personalmangels gesperrt.

Tagelang in der Notaufnahme

Florian Hoffmann, Kindermediziner aus München und Generalsekretär der Divi, erlebt es täglich selbst: „Überlastete Kinderkliniken suchen jetzt schon in einem Radius von mehr als 100 Kilometern nach freien Betten in anderen Städten. Manche Kinder bleiben bereits jetzt zwei Tage in der Notaufnahme, weil es keine freien Betten gibt.“ Viele Kinderkliniken würden bereits alle Eingriffe verschieben, die nicht akut lebensnotwendig seien. Zum Beispiel Magen-Darm-Spiegelungen. „Wir haben aber auch schon Fälle gehabt, wo wir ein Kind, dem wir Lungenmetastasen entnehmen wollten, absagen mussten, weil es kein freies Bett gab“, sagte Hoffmann unserer Redaktion. Seine bittere Bilanz: „Wir machen nur noch, was unmittelbar lebenserhaltend ist.“

Hoffmanns dringender Appell an Familien mit kranken Kindern: Eltern sollten erst einmal zum Kinderarzt gehen. Die Notaufnahme einer Kinderklinik sollte nur im absoluten Notfall, etwa bei akuter Atemnot, angesteuert werden. „In der Notaufnahme vieler Kinderkliniken warten Kinder ohne lebensbedrohliche Symptome inzwischen häufig mehr als acht bis zwölf Stunden.“

Die niedergelassenen Kinderärzte müssten jetzt dabei helfen, die Kliniken zu entlasten. „Um alle akut kranken Kinder versorgen zu können, müssen die Praxen jetzt temporär Behandlungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen verschieben oder im Notfall auch die Sprechzeiten verlängern“, fordert Hoffmann.

Die Lage dürfte sich nach Ansicht der Experten noch verschärfen: „Die aktuelle Infektionswelle wird noch massiv ansteigen“, erwartet Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte (BVKJ). „Es fängt jetzt gerade erst richtig an, der Scheitelpunkt ist noch längst nicht erreicht.“ Aktuell sind verschiedene Viren im Umlauf, die vor allem auf die Atemwege zielen. Harmlose Erkältungsviren, aber auch Influenza und RS-Viren. Durch die Corona-Pandemie hätten viele Kinder nicht die Möglichkeit gehabt, ihr Immunsystem zu trainieren, vermuten Experten.

RSV und Influenza hätten dieses Jahr viel eher angefangen als in früheren Jahren, so Fischbach. „Wir werden von beiden Seiten in die Zange genommen. Ich befürchte, dass die Lage in den Kinderarztpraxen noch schwieriger wird.“ Auch Kindermediziner Hoffmann warnt: „Die Lage in Praxen und Kliniken wird in den kommenden Wochen noch schlimmer werden. Wir werden nicht mehr alle Kinder ausreichend behandeln können.“ Bitter für Ärzte und Familien: „Im Moment ist es eher ein Durchschleusen als eine gute Medizin“, heißt es beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.

Appell an Eltern

„Eltern sollten immer zunächst selbst einschätzen, ob ein Arztbesuch wirklich akut nötig ist“, sagt Verbandspräsident Fischbach, der selbst Kinderarzt in Solingen ist. „Mütter und Väter müssen entscheiden lernen, was ein Notfall ist und was keiner ist.“ Obwohl die Praxen maximal belastet seien, kämen viele Eltern immer noch mit Banalitäten.

Wenn sich Eltern unsicher seien, bleibe aber auch in der aktuellen Krisenlage der eigene Kinderarzt immer der erste Ansprechpartner. Wer telefonisch nicht durchkomme, könne auch eine Mail an die Praxis schicken und um eine Einschätzung bitten. Wer niemanden erreiche, müsse zur Not ohne Termin in die Praxis gehen. Außerhalb der Sprechzeiten gibt es die kinderärztlichen Notdienste - doch auch hier sind die Praxen am Limit. „Zum Teil kommen 100 Kinder während eines achtstündigen Dienstes“, so Kinderarzt Fischbach. Die Notaufnahmen der Kliniken sollte man wegen der angespannten Lage auf den Kinderstationen nur im äußersten Notfall ansteuern.

Hinter der Krise der Kindermedizin stehen nicht nur die aktuellen Infektionswellen. Seit Jahren beklagen Experten einen Mangel an Versorgungskapazitäten: Betten wurden abgebaut oder können wegen des Personalmangels nicht betrieben werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte am Donnerstag, er wolle es den Kliniken ermöglichen, Personal in die Kinderstationen zu verlagern. Er appellierte zudem an Eltern, Vorsorgeuntersuchungen ihrer Kinder zu schieben, um die Praxen zu entlasten. Um die Kinderkliniken zu unterstützen, sollen sie in den kommenden beiden Jahren jeweils 270 Millionen Euro zusätzlich bekommen.