Kehrt der Terror jetzt zurück?

Kabul/Berlin. Nawid blickt aus seinem Büro in Masar-i-Scharif, er zeigt in Richtung Stadtgrenze. „15 Kilometer von hier kämpfen gerade die Taliban mit den Regierungstruppen“, betont Nawid. Nur noch das Zentrum der Stadt im Norden Afghanistans sei unter Kontrolle der Regierungsarmee. „Es gibt hier keine Garantie für Sicherheit mehr“, sagt Nawid im Videochat mit unserer Redaktion. Es ist nur einige Wochen her, da bewachten Nato-Truppen ihr Camp in Masar-i-Scharif, deutsche Soldaten waren hier stationiert, internationale Einheiten patrouillierten in der Region. Nawid arbeitete mit seiner Firma im Nato-Camp, transportierte Lebensmittel für die Armee, kümmerte sich um das Internet im Lager. „Jetzt ist dort alles leer, niemand da.“ Und die Taliban rücken vor.

Rückzugsort für Terroristen

Ende der 1980er-Jahre war schon einmal eine fremde Armee aus Afghanistan abgezogen, die sowjetischen Truppen. Die Panzer rollten aus dem Land, die Soldaten packten ihre Gewehre ein – und die Taliban übernahmen nach und nach die Macht. Afghanistan wurde zum Rückzugsort von Terroristen. Osama bin Laden baute hier sein Netzwerk Al-Kaida als Dschihadisten-Truppe auf, die Anschläge auf New York und Washington 2001 waren eine Zeitenwende.

Viele im Westen fragen nun besorgt: Kann sich Geschichte wiederholen? Rückblick auf das Jahr 1996: Die kurz zuvor formierten Taliban entmachteten die Kriegsfürsten der Mudschahedin. Diese buntscheckige Ansammlung von muslimischen Rebellengruppen hatte zuvor das von den Sowjets etablierte kommunistische Regime zum Einsturz gebracht.

1996 kehrte bin Laden aus dem Sudan nach Afghanistan zurück. Von dort aus erklärte er den USA den Krieg, was die Taliban jedoch verärgerte. „Der Fokus der Taliban liegt auf Afghanistan. Er unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht stark von Al-Kaida und anderen militanten islamistischen Gruppierungen“, meint der Taliban-Kenner Nazar Mohammad Motmaeen, der der Gruppierung nahesteht. In dem im Februar 2021 mit den USA abgeschlossenen Deal versprachen die Taliban, dass jegliche Verbindungen zu Al-Kaida und anderen Terrornetzwerken abgeschnitten würden. Weitere Akteure wie afghanische Zellen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hatten die Taliban in den letzten Jahren bekämpft.

Der renommierte Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King’s College sieht derzeit eine geringe Gefahr, dass Afghanistan erneut zur Basis von globalen Terrorgruppen wie Al-Kaida oder dem IS wird. „Die Taliban wären dumm, wenn sie nach ihren militärischen Siegen nun Terrorcamps von Gruppen wie Al-Kaida oder dem sogenannten Islamischen Staat zulassen“, sagt Neumann unserer Redaktion.

Warnung vor Kalifat

Im Kampf gegen die Sowjetunion waren Dschihadisten aus aller Welt, wie etwa die Milizionäre um Osama bin Laden, noch ein Garant für den Sieg. Neumann sagt zur Lage heute: „Dschihadisten spielen in der militärischen Strategie der Taliban aktuell keine zentrale Rolle mehr.“ Die Taliban würden zudem nicht global agieren. „Sie sind ausschließlich in Afghanistan verwurzelt, und dort weit mehr, als wir im Westen meinen, auch eine soziale und religiöse Bewegung mit viel Rückhalt in der Bevölkerung“, sagt Neumann. Die Taliban seien auch „pragmatischer als noch in den 1990er-Jahren“. Mehr als früher würden sie nach „Anerkennung ihrer Macht, auch international“ streben. „Und sie wollen Investitionen ins Land holen, etwa aus dem Iran, Pakistan oder China.“ Ähnlich sieht es Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt. „Eine unmittelbare erhöhte Terrorgefahr für Deutschland und Europa sehe ich durch den Vormarsch der Taliban derzeit kurzfristig nicht“, sagte er.

Doch nicht alle sind von der Agenda der Taliban überzeugt. Einige Beobachter sprechen immer wieder von einem „doppelten Spiel“ und meinen, dass die Taliban sich nicht an die Abmachungen mit den Amerikanern halten würden. Stattdessen würden ausländische, dschihadistische Akteure – darunter auch Al-Kaida – schon längst wieder unter ihrer Schirmherrschaft agieren.

Außenminister Heiko Maas (SPD) warnte die Taliban vorsichtshalber dennoch, am Hindukusch ein Kalifat zu errichten. Dann werde es „keinen Cent“ an deutscher Entwicklungshilfe mehr geben, die derzeit bei rund 430 Millionen Euro pro Jahr liege, so Maas. „Das wissen auch die Taliban.“ Er rechne damit, dass sich die Islamisten an der Regierung in Afghanistan beteiligen und sie dominieren wollen. Der Beweis für die These steht allerdings noch aus.

Unterdessen rücken die Taliban immer mehr an die Hauptstadt Kabul heran. Am Donnerstag fiel die nur 150 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Gasni im Südosten des Landes an sie. Das bestätigten Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur. Die Islamisten brachten damit die zehnte von 34 Provinzhauptstädten in weniger als einer Woche unter ihre Kontrolle. Auch in den Großstädten Herat und Kandahar verbreiten sie Panik. Gasni mit rund 180 000 Einwohnern liegt an der wichtigen Ringstraße, die die größten Städte des Landes verbindet. Aufgrund ihrer Nähe zu Kabul hatten die Taliban bereits öfter versucht, sie einzunehmen. (mit dpa)