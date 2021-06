Kaum Auswirkungen durch Pandemie

Der tiefe Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise wird voraussichtlich nur relativ geringe Auswirkungen auf die Rentenansprüche älterer Beschäftigter haben. Das ist das Ergebnis einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Demnach muss die Gruppe der 50- bis 64-Jährigen verglichen mit einem Szenario ohne Corona-Krise lediglich einen „leichten Rückgang von etwa einem Prozent der Rentenanwartschaften“ hinnehmen. Durch die Pandemie war im vergangenen Jahr das Bruttoinlandsprodukt um fast fünf Prozent zurückgegangen. Hunderttausende Menschen verloren ihre Jobs, Millionen mussten sich zumindest zeitweise mit Kurzarbeit und reduzierten Entgelten begnügen. Dennoch seien die Auswirkungen auf die Rentenansprüche für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte jenseits der 50 moderat, betonte Johannes Geyer, stellvertretender Leiter der Abteilung Staat am DIW Berlin. Der Arbeitsausfall schlage sich nicht in gleichem Umfang in den Rentenansprüchen nieder, weil die Arbeitsagentur bei Kurzarbeit Rentenbeiträge für 80 Prozent des ausgefallenen Verdienste zahle. Ernste Einbußen bei den Rentenansprüchen drohten aber Selbstständigen oder Langzeitarbeitslosen, die in Hartz IV abrutschten. dpa

