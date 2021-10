Katholiken streiten um Erneuerung

Frankfurt. Die deutschen Katholiken haben die zweite Synodalversammlung ihres Reformprozesses mit „klaren Richtungsentscheidungen“ abgeschlossen. Er sei „unglaublich berührt“, weil bei dem dreitägigen Treffen des Synodalen Wegs so viel geschafft worden sei, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Samstag in Frankfurt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Peinliche Panne

Eine peinliche Panne gab es allerdings am Schluss: Die Versammlung musste vorzeitig beendet werden, weil zu wenige Mitglieder im Saal anwesend waren und das Gremium dadurch nicht mehr beschlussfähig war. Eine ganze Reihe von Mitgliedern war offenbar vorzeitig abgereist, unter ihnen mehrere Bischöfe. Bätzing und der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, ermahnten die gut 200 Mitglieder der Versammlung, dass das nicht noch mal vorkommen dürfe.

Gleichzeitig äußerte sich Bätzing hochzufrieden: „Es sind Texte debattiert worden, die nicht nur Texte sind, sondern in Worte gefasste Träume, wie wir die Kirche in Deutschland verändern wollen: eine Kirche, die partizipativ, geschlechtergerecht und mit den Menschen auf dem Weg ist.“ Nach den Vorstellungen der Synodalversammlung soll die Kirche künftig demokratischer strukturiert werden, so sollen zum Beispiel die Gläubigen auch ein Mitspracherecht bei der Ernennung von katholischen Bischöfen bekommen.

Ob das alles wirklich so kommt, ist allerdings noch unklar, denn der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen und am Ende kann nichts ohne eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe beschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hob insbesondere die Vorlage „Leben in gelingenden Beziehungen“ hervor: „Der Text würdigt Sexualität als positive Kraft und erkennt an, dass alle Menschen in ihrer Sexualität von Gott geschaffen und geliebt sind. Sexualität und Identität gehören zusammen.“

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ehemaliger Präfekt der römischen Glaubenskongregation, kritisierte den Reformprozess. Wer sich nur halbwegs auskenne, wisse, „dass es bei diesem Schauspiel vor einer kirchenfremden Öffentlichkeit um die Macht geht und nicht um die Wahrheit des Evangeliums“,sagte Müller.

Die Synodalversammlung ist das Hauptgremium des Synodalen Wegs. Dabei geht es um vier Themenfelder: die Position der Frauen in der Kirche, den Umgang mit Macht, die katholische Sexualmoral und die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat). Am Ende des Wegs voraussichtlich 2023 sollen konkrete Reformen stehen. dpa