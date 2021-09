Katastrophenschutz des Bundes hat Lücken

Berlin. Der Bund hält weniger Fahrzeuge und Spezialeinheiten für den Katastrophenschutz bereit als vorgesehen. So fehlen derzeit 1373 Fahrzeuge beim ergänzenden Katastrophenschutz, wie eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag zeigt. Der aktuelle Bestand entspricht demnach nur rund einem Viertel des Sollwerts von 5421 Fahrzeugen.

Der ergänzende Katastrophenschutz ist eine gesetzlich geregelte Unterstützungsleistung des Bundes für die Länder etwa für den Fall von Bränden oder anderen Katastrophen mit hohen Verletztenzahlen. In Deutschland tragen die Länder die Verantwortung für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten; der Bund unterstützt dabei. Die größte Lücke klafft im Bereich der im Jahr 2007 von Bund und Ländern vereinbarten Medizinischen Task Forces. Hier fehlen 563 Fahrzeuge, das entspricht 35 Prozent des Solls.

Letzte Neuanschaffungen 2016

Fakt ist: seit 2016 ist kein einziges Fahrzeug hinzugekommen. Bei Überlastung des Rettungsdienstes sollen durch diese Einheiten etwa Verletzte dekontaminiert, Behandlungsplätze aufgebaut und Patienten weiträumig transportiert werden können. Bei Fahrzeugen, die zum Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren dienen, gibt es laut Regierung eine Lücke von 29 Prozent. Hier gab es zuletzt 15 Neuanschaffungen im Jahr 2017.

Die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte, erinnerte an die Tanklagerexplosion in Leverkusen und die schweren Überflutungen im Rheinland. Auch in Deutschland könnten schwere Katastrophen jederzeit auftreten.

Sorge um schleppendes Tempo

„Doch um die Bevölkerung vor Katastrophen zu schützen, geben Bund und Länder nur etwas mehr als ein Tausendstel des Betrags aus, den Deutschland in Militär und Rüstung investiert“, sagte Zimmermann. In diesem Tempo werde es Jahrzehnte dauern, bis der Sollbestand erreicht sei. dpa