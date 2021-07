Kartelle werden immer brutaler

Berlin. Als Deutschland im vergangenen Jahr in den Corona-Lockdown ging, schlossen Geschäfte und Restaurants. Doch nicht nur das: Diskotheken, Festivals fielen aus, auch der Party-Urlaub. Der Konsum und der Handel mit der Partydroge Ecstasy ging in der Pandemie zurück. Denn Ecstasy verkaufen Dealer vor allem auf Feiern. Fast zwölf Prozent weniger Delikte zählte die Polizei. Es ist eine gute Nachricht bei der Rauschgiftkriminalität. Es ist die einzige.

Trotz Lockdown boomt der Handel mit Drogen, die Szene wird gewaltbereiter, und sie agiert zunehmend auch über verschlüsselte Chatforen – das sind die Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes (BKA), das nun das Lagebild Rauschgiftkriminalität vorgestellt hat. 2020 wurde erneut über ein Drittel der polizeilichen Verfahren wegen des Verdachts des Rauschgifthandels im Bereich der Organisierten Kriminalität geführt. „Im zehnten Jahr in Folge erleben wir einen Anstieg bei der Rauschgiftkriminalität“, sagt der BKA-Präsident Holger Münch. 365 753 Fälle wurden im Jahr 2020 polizeilich registriert – 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. 284 723 Tatverdächtige wurden im Jahr 2020 ermittelt. Eine zunehmende Zahl von ihnen war bewaffnet.

Drogenhandel ist vor allem ein sogenanntes Kontrolldelikt. Die Polizei stößt nur durch Razzien, Durchsuchungen und Kontrollen etwa im Milieu, in Häfen oder an Grenzen auf die Täter. Das heißt einerseits: Viele Delikte kann die Polizei auch aufklären, mehr als 90 Prozent. Ein Spitzenwert im Vergleich dazu, wie oft die Ermittler Fahrraddiebstähle oder Einbrüche aufklären.

Anonymer Handel im Internet

Das heißt aber auch: Das Dunkelfeld ist riesig. Oftmals bekommen die Beamten kaum Einblicke in die Drogenkartelle, es gibt wenige Anzeigen bei der Polizei, kaum Zeugen, die auspacken. Zu groß ist das Risiko, und keiner der am Drogenhandel Beteiligten hat Interesse daran, dass Deals auffliegen. Nicht einmal der Konsument. Zudem verfestigt sich ein Trend, den die Ermittler seit Jahren mit Sorge betrachten: Der Handel mit Drogen im Internet nimmt zu. Dort nutzen Tätergruppen die Anonymität aus, vernetzen sich über Messengerdienste wie Telegram oder nutzen verschlüsselte Handys. Die „Ware“ verschicken die Täter oftmals ganz altmodisch, in Paketen per Post – denn die arbeitete auch im Lockdown weiter.

Sebastian Fiedler, Chef beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, warnt davor, „Kriminalität im Drogenmilieu als fremde Unterwelt“ abzutun. Zum einen würde Kokain etwa nicht mehr nur von „reichen Börsenmaklern“ konsumiert. Auch viele junge Menschen nehmen Kokain. Zum anderen verdienen Kartelle mit Geschäften Milliarden. Fiedler: „Dieses Geld investieren sie in den legalen Markt, um Drogengeld zu waschen, etwa in Immobilien. Am Ende führt auch das in manchen Metropolen zu steigenden Kaufpreisen.“

Mit Sorge blicken die Ermittler auf die Situation in den Niederlanden und Belgien. Die Länder nehmen mit den Häfen Rotterdam und Antwerpen eine Schlüsselrolle beim Handel mit Kokain aus Südamerika nach Europa ein. Immer wieder stellen Zollfahnder dort Rekordmengen sicher. Auch bei der Produktion von Crystal Meth laufen die Niederlande dem bisherigen Hotspot Tschechien den Rang ab. Das führt auch dazu, dass Ladungen mit Crystal Meth auf dem Weg nach Süd- und Osteuropa zunehmend über Deutschland transportiert werden. Deutschlands Nachbar, so warnen Kriminalbeamte, werde zunehmend zum „Narco-Staat“. Doch auch im Hamburger Hafen stellten Zollfahnder riesige Mengen Drogen sicher: 16 Tonnen Kokain allein in einer Lieferung aus Lateinamerika.

Einblicke in die Drogenkartelle bekamen die Ermittler im vergangenen Jahr durch den staatlichen Hackerangriff auf die verschlüsselten Encrochat-Handys, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft vor allem von Schwerkriminellen genutzt werden. Allein in Deutschland sind laut BKA mehr als 800 Festnahmen erfolgt, mehr als 200 Millionen Euro wurden sichergestellt. Aus diesen verschlüsselten Chatnachrichten, die Polizisten nun einsehen konnten, wird klar: Die Gewalt im Drogenmilieu wächst. Gerade erst wurde der niederländische Journalist Peter de Vries ermordet. Er berichtete immer wieder über die Drogenmafia. Der Trend zeigt sich auch in Deutschland. Die Drogenbeauftragte des Bundes, Daniela Ludwig, sagte: „Wir sehen eine steigende Anzahl an Straftaten im Zusammenhang mit Drogen in Deutschland und der EU, die immer brutaler, immer skrupelloser ausgeführt werden.“