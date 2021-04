Karlsruhe fordert härtere Ziele

Berlin. Der Hof Edenswarf ist ein Familienbetrieb. Familie Backsen, die dort wohnt, betreibt Ackerbau, züchtet Rinder, auch Schafe und Katzen gibt es auf dem Hof. Noch führen die Eltern Jörg und Silke Backsen das Regiment, doch später einmal wollen die vier Kinder übernehmen. Wenn es dann noch geht. Denn Edenswarf liegt auf der Nordsee-Insel Pellworm. Noch schützen dort Deiche die Inselbewohner und auch das Land der Familie Backsen vor dem Wasser – doch wenn mit dem Klimawandel der Meeresspiegel steigt, könnte das nicht mehr reichen.

AdUnit urban-intext1

Zielkorridor bis 2030 Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) wurde am 19. Dezember 2019 im Bundestag und am 20. Dezember 2019 im Bundesrat beschlossen. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 55 Prozent schrittweise gemindert werden. Das Gesetz legt bis 2030 jährliche Minderungsziele durch die Vorgabe von Jahresemissionsmengen für die verschiedenen Sektoren fest.

Die 22-jährige Sophie Backsen und ihre drei jüngeren Brüder haben deshalb gemeinsam mit anderen jungen Menschen die Bundesregierung verklagt. Der Vorwurf ihrer Verfassungsbeschwerde: Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das für 2020 55 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 1990 vorsieht, sei nicht ambitioniert genug. Es schütze sie nicht ausreichend. Am Donnerstag gab der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts den Beschwerden teilweise statt.

Unterstützt von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen hatten die Kläger und Klägerinnen argumentiert, dass der Staat mit den aus ihrer Sicht zu niedrigen Klimazielen seine Schutzpflichten gegenüber ihnen als Bürger verletzt. Dem schloss sich das Gericht nicht an. Doch es gibt andere Grundrechte der Klageführenden, die das Gericht verletzt sieht: In der Form, wie es 2019 verabschiedet wurde, ist das Klimaschutzgesetz nach Auffassung des Gerichts nicht mit den Freiheitsrechten der jungen Menschen vereinbar.

Die Argumentation: Weil die angestrebten Reduzierungen von Emissionen bis 2030 vergleichsweise niedrig sind, wird Deutschland den Großteil seiner Emissionen nach 2030 einsparen müssen. Diese Minderungen müssten dann immer dringender und immer kurzfristiger erbracht werden, schreibt das Gericht in seiner Mitteilung. „Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind.“

AdUnit urban-intext2

Frage der Gerechtigkeit

Klimaschutz ist nach Lesart des Gerichts also eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es dürfe nicht einer Generation erlaubt sein, den Großteil des restlichen CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn die nachfolgenden Generationen dann umfassende Freiheitseinschränkungen hinnehmen müssten, um die Emissionen ausreichend zu senken, argumentiert Karlsruhe.

Unter Klimaschützerinnen und -schützern wurde das Urteil euphorisch aufgenommen. Die Entscheidung sei „riesig“, schrieb Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer auf Twitter. „Klimaschutz ist nicht nice-to-have, Klimaschutz ist unser Grundrecht.“ Neubauer war eine der Beschwerdeführenden. Von einem „sensationellen Urteil“ sprach der Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser. Bislang stehen im Klimaschutzgesetz jährliche Reduktionsziele bis 2030, spätere Ziele sollte die Bundesregierung 2025 per Verordnung regeln. Das sei aber zu spät, kritisiert das Gericht, und es sei auch nicht sichergestellt, dass die dann festgelegten Ziele weit genug in die Zukunft reichten. Die Bundesregierung muss jetzt nachbessern, bis Ende des nächsten Jahres.

AdUnit urban-intext3

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte am Donnerstag an, Eckpunkte für ein weiterentwickeltes Klimaschutzgesetz noch im Sommer vorzulegen. Die Entscheidung der Richter sei eine „deutliche Stärkung“ für den Klimaschutz, sagte Schulze. Das Bundesverfassungsgericht bestätige den Mechanismus des Klimaschutzgesetzes, der jährlich sinkende Klimaziele für alle Sektoren vorsieht. Sie erinnerte auch daran, dass Zwischenziele, wie sie das Verfassungsgericht jetzt einfordert, im ursprünglichen Entwurf des Klimaschutzgesetzes vorgesehen waren. Damals scheiterten diese aber am Widerstand der Union.

AdUnit urban-intext4

Baerbock will Sofortprogramm

Bundeswirtschaftsminister Pete Altmaier (CDU) sprach von einem „großen, historischen Urteil“ und erklärte, er wolle schon in der kommenden Woche Vorschläge machen, wie die Bemühungen um mehr Klimaschutz trotz des anlaufenden Wahlkampfs nicht unterbrochen werden können. Er hoffe, dass sich ein parteiübergreifender Konsens für die notwendigen Maßnahmen finde, sagte Altmaier, fing sich allerdings prompt Kritik von SPD-Finanzminister Olaf Scholz ein. Der sagte, Altmaier würde zwar stets für große Klimaziele blinken, aber „immer ganz hart auf der Bremse“ stehen, wenn es darum gehe, tatsächlich zu handeln.

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen, forderte ein „Klimaschutzsofortprogramm“, unter anderem mit einem schnelleren Kohleausstieg und einer Verdopplung des Ausbaus von erneuerbaren Energien. Außerdem sollten ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden, so die Grünen-Chefin. Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Chef warf der Koalition Schludrigkeit“ und eine „ausgeprägte Unprofessionalität“ vor. Klägerin Sophie Backsen zeigte sich am Donnerstag „superglücklich und erleichtert“. Die Chancen, dass auch sie und ihre Geschwister Edenswarf einmal weiterführen werden, dürften sich mit diesem Urteil erhöht haben.