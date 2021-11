Karlsruhe bestätigt Rechtmäßigkeit der Corona-Notbremse

Berlin. „In der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ sind harte Corona-Auflagen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden. Trotz der schweren Eingriffe in die Freiheitsrechte seien solche Maßnahmen verhältnismäßig gewesen, heißt es im jetzt veröffentlichten Richterspruch vom 19. November. Mit den Kontaktbeschränkungen habe die Regierung in der Gesamtschau Gemeinwohlziele „von überragender Bedeutung“ verfolgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Formal haben die acht Richter – je vier Frauen und Männer – im Ersten Senat Recht gesprochen zur sogenannten Bundesnotbremse. Sie war vom 23. April bis zum 30. Juni in Kraft und wurde lediglich in Landkreisen und kreisfreien Städten gezogen, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 überstieg. Sie sollte maximal zwei Monate andauern – auch ein Argument für die Richter. Denn: Freiheitsbeeinträchtigungen wiegen grundsätzlich „umso weniger schwer, je kürzer sie gelten“.

Hohe Gefahrenlage

Der Beschluss ist aktuell von politischer Relevanz. Angesichts steigender Inzidenzen wird über schärfere Maßnahmen diskutiert. Der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat zwar stets beteuert, man werde alles tun, was nötig sei: „Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann.“ Aber jetzt weiß Scholz, dass er sich rechtlich nicht aufs Glatteis begibt.

Für die künftige Bundesregierung ist es ebenfalls wichtig, dass der Bund seine Kompetenzen gegenüber den Ländern nicht überschritten hat. Ihm stand nach Artikel 74 zu, die Notbremse gegen übertragbare Krankheiten zu ziehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Umfassende Ausgangsbeschränkungen kämen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht, präzisierte das Bundesverfassungsgericht. Mit ihnen verfolgte die Bundesregierung „Gemeinwohlziele von überragender Bedeutung, insbesondere Leben und Gesundheit zu schützen“. Bei der Beurteilung stützte sich das Gremium vor allem auf die Expertise des Robert-Koch-Instituts. Das hatte die Gefährdung für die Gesundheit im Frühjahr aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen als sehr hoch eingeschätzt.

Urteil anhand von neun Klagen

Insgesamt 450 Bürger hatten gegen die Corona-Notbremse Verfassungsbeschwerde eingelegt, nachdem das Gesetz Ende April in Kraft getreten war. Pikant: Die baldige Kanzlerpartei SPD hat die Maßnahmen mitbeschlossen, ihr heutiger Koalitionspartner FDP war vehement dagegen. Anhand von neun Klagen haben die Richter ihre Entscheidung getroffen. Sieben Beschwerden richteten sich gegen die Kontaktauflagen, zwei gegen Schulschließungen. Unter anderem zog die Mutter eines Grundschulkindes im baden-württembergischen Kreßberg nach Karlsruhe.

Den Klägern ging es nach eigenen Worten um eine Grundsatzentscheidung, „damit künftig die Rechte der Schulen in ähnlichen Situationen gestärkt werden“. Damals hatte die Regierung verlauten lassen, sollte sich durch Mutationen die Pandemie weiterentwickeln, könne sie die Notbremse jederzeit reaktivieren – das ist die Situation, die mit der neuen Corona-Variante Omikron erneut eintreten könnte.