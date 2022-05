Karlspreis an drei Frauen

Aachen. Drei prominente Bürgerrechtlerinnen aus dem autoritär regierten Belarus haben in Aachen den diesjährigen Karlspreis erhalten. Damit wurde der Einsatz von Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geehrt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) würdigte das Trio am Donnerstag als „mutigste Frauen Europas“. Tichanowskaja und Zepkalo, die inzwischen im Exil leben, waren in Aachen selbst dabei. Kolesnikowa, die in ihrer Heimat eine elfjährige Haftstrafe verbüßt, wurde von ihrer Schwester vertreten. Baerbock bezeichnete die Bürgerrechtlerinnen in ihrer Laudatio als Vorbild für Millionen Frauen in ganz Europa. Kolesnikowas Inhaftierung nannte sie eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit“. Alle drei zahlten einen hohen Preis für ihr Streben nach Demokratie. dpa

