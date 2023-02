„Kann mir nicht vorstellen, dass Putin das nächste Land angreift“

Mannheim. Der Ukraine-Krieg wird nicht militärisch entschieden – davon ist Linken-Chefin Janine Wissler überzeugt.

Frau Wissler, Städte und Gemeinden sind angesichts der Flüchtlingslage überfordert. Der Flüchtlingsgipfel vergangene Woche hat keine Lösung gebracht. Wie wollen Sie ihnen helfen?

Janine Wissler: Es ist klar, dass die Kommunen finanzielle Unterstützung vom Bund brauchen. Die Bundesinnenministerin konnte ihnen das nicht zusagen, das ist ein Problem.

Zum einen geht es ums Geld, zum anderen um Wohnraum. Wo soll der herkommen?

Wissler: Wir müssen schauen, über welche Liegenschaften Bund und Kommunen verfügen, die für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden können. Und wir müssen gegen den Leerstand in den Städten vorgehen. Das ist ja ein generelles Problem. Die Wohnungsmärkte sind angespannt, gleichzeitig stehen Wohnungen und Häuser leer, ohne dass es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Spekulation und auf steigende Immobilienwerte zu hoffen, ist definitiv kein vernünftiger Grund.

Aber was wollen Sie dagegen tun?

Wissler: Schon jetzt existieren in einigen Bundesländern und auch Städten Regelungen, um Leerstand zu reduzieren. In Hamburg beispielsweise können leerstehende Gewerbeimmobilien beschlagnahmt werden. Der Eigentümer bleibt weiter Eigentümer, die Immobilie wird aber einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Eine Gruppe Grüner hält die bisherige Migrationspolitik für verfehlt und plädiert in einem Memorandum für drastische Änderungen. So sollten Asylbewerber ohne Papiere künftig zurückgewiesen werden. Was halten Sie davon?

Wissler: Ich bin entsetzt von dem Papier. Ich war zufälligerweise in Diyarbakir im Osten der Türkei, als sich das Erdbeben ereignete. Ich habe Menschen gesehen, die hatten nichts weiter an als ihre Schlafanzüge und Sandalen an den Füßen. Die haben ihre Papiere nicht aus den Häusern gerettet. In anderen Teilen der Welt flüchten Menschen Hals über Kopf vor Bomben, andere flüchten mit falschen Dokumenten wie etwa aus dem Iran, weil sie nur so aus dem Land kommen. Zu verlangen, dass sie alle Papiere haben müssen, ehe wir ihnen Schutz bieten, würde für viele eine unüberwindbare Hürde bedeuten.

Kritiker warnen, die Akzeptanz für Einwanderung sinke in Deutschland. Sehen Sie das auch?

Wissler: Umfragen besagen das Gegenteil. Die Mehrheit der Menschen ist der Meinung, dass Geflüchteten aus Kriegsgebieten geholfen werden muss. Die Zahl der Flüchtlingshelfer ist höher als die Zahl der Menschen, die vor Flüchtlingsunterkünften demonstrieren. Wir sollten deshalb auch mehr über die Solidarität der Menschen hierzulande reden und nicht über diejenigen, die dagegen polemisieren. Als eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt ist das für Deutschland stemmbar – wenn man entsprechende Ressourcen bereitstellt.

Das Thema der Geflüchteten hängt mit einem anderen zusammen, dem Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, Waffen seien die einzige Sprache, die Russlands Präsident Putin versteht. Für Sie als Parteichefin der Linken trotzdem die falsche Sprache, oder?

Wissler: Dieser Krieg ist ein Völkerrechtsbruch, für den Putin die Verantwortung trägt. Die Frage ist, wie er schnell beendet werden kann. Wir wollen die nachdenklichen Stimmen stärken, die den militärischen Tunnelblick kritisieren und diplomatische Initiativen fordern, statt immer mehr und schwerere Waffen zu liefern. Der ukrainische Vize hat gerade in München auf der Sicherheitskonferenz Streumunition und Phosphor-Waffen gefordert. Das sind geächtete Kriegswaffen Der Krieg ist ein Völkerrechtsbruch, aber man kann ihn nicht mit Völkerrechtsbrüchen bekämpfen. Ich frage mich auch, was die Ukraine mit Streumunition will. Ein großer Teil der Menschen, die dadurch ums Leben kommt, sind Zivilisten und große Gebiete würden noch Jahre nach dem Krieg vermint sein.

Aber geht die linke Logik nach dem Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ nicht an den Tatsachen, die wir täglich in der Ukraine sehen, vorbei?

Wissler: Unser Eintreten für Abrüstung ist ja keine ideologische Verbohrtheit, sondern beruht auf der rationalen Einsicht, dass die Waffensysteme heute so weit entwickelt sind, dass sie die ganze Menschheit auslöschen können, wenn Großmächte gegeneinander Krieg führen. Das war der Grundgedanke von Abrüstung und Entspannungspolitik, und der ist heute richtiger denn je. Der Weg zu einer größtmöglichen Sicherheit ist, diesen Krieg schnell zu beenden. Mit jedem Tag, den er weitergeht, erhöht sich die Gefahr einer Eskalation.

Was ist mit der Gefahr, dass Russland den Krieg gewinnt?

Wissler: Russland hat sich bei der Ukraine verschätzt, das ist kein schneller Durchmarsch, sondern ein verlustreicher Krieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin danach das nächste Land angreift.

Es dachte auch niemand, dass er die Ukraine angreift.

Wissler: Das ist richtig, trotzdem wird der Krieg nicht militärisch entschieden werden. Alle Experten sind sich einig, dass das noch lange so weiter gehen kann, ein Abnutzungskrieg mit vielen Opfern auf beiden Seiten. Deshalb: Wenn wir wollen, dass der Krieg schnell beendet wird, brauchen wir Friedensverhandlungen.

Wie realistisch ist das? Selenskyj hat zuletzt mehrfach betont, nicht zu Verhandlungen bereit zu sein.

Wissler: Öffentlich sagen gerade alle, dass sie nicht mit Putin verhandeln wollen. Tatsächlich passiert das aber, im letzten Jahr wurde das Getreideabkommen verhandelt, jetzt gab es einen Gefangenenaustausch, das heißt, auf den unteren Ebenen ist man weiter im Gespräch. Es muss eine schrittweise Diplomatie geben. Schutzzonen um Kraftwerke und Krankenhäuser, örtliche Waffenstillstände. Wir müssen die Friedensverhandlungen nicht nur vom Ende her denken, sondern vom Anfang.