Kämpfer für Umwelt und Soziales

Stockholm. Die Alternativen Nobelpreise gehen diesmal an drei Aktivistinnen und Aktivisten aus Kamerun, Russland und Kanada sowie eine Umweltschutzorganisation aus Indien. Marthe Wandou, Wladimir Sliwjak, Freda Huson und die Legal Initiative for Forest and Environment (Life) werden in diesem Jahr für ihren jeweiligen Einsatz für Frauen- und Mädchenrechte, den Klima- und Umweltschutz sowie die Rechte von Ureinwohnern ausgezeichnet. Das gab die Right-Livelihood-Stiftung, die die Auszeichnung alljährlich vergibt, am Mittwoch in Stockholm bekannt.

Marthe Wandou aus Kamerun erhält den Alternativen Nobelpreis. © dpa

Mit dem Right Livelihood Award ist neben einem Preisgeld in Höhe von einer Million schwedische Kronen (rund 98 500 Euro) auch langjährige Unterstützung durch die Stiftung verbunden. „Ihr wichtigster gemeinsamer Nenner ist, dass sie andere Menschen mobilisieren und dazu ermutigen, für die eigenen Rechte und Ideen einzustehen und sich zu organisieren“, sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll.

Die Juristin Marthe Wandou aus Kamerun hat in ihrer Heimat angesichts von terroristischen Übergriffen und geschlechtsspezifischer Gewalt ein Modell des gemeindebasierten Kinderschutzes geschaffen. Die Kanadierin Freda Huson wird für ihren furchtlosen Einsatz bei der Rückeroberung der Kultur ihres Volkes, der indigenen Wet’suwet’en ausgezeichnet. Die Legal Initiative for Forest and Environment gibt lokalen indischen Gemeinden juristische Hilfe, ihre Naturressourcen zu schützen.

Und der russische Umweltschützer Wladimir Sliwjak bekommt den Preis dafür, dass er den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen die Kohle- und Atomindustrie in Russland gestärkt hat. dpa

