Justiz Marco Buschmann

Wenn Christian Lindner das Gesicht der FDP ist, dann ist Buschmann das Gehirn. Der Jugendfreund des FDP-Chefs ist geboren in Gelsenkirchen, lebte dort als Kind auf 70 Quadratmetern in einer fünfköpfigen Familie plus kranker Großmutter. Als Gymnasiast schaffte er ein Einser-Abi und promovierte nach dem zweiten juristischen Staatsexamen mit „summa cum laude“. Das FDP-Wahlprogramm, mit dem die Liberalen überzeugten, stammt zu großen Teilen aus seiner Feder. Der 44-Jährige kämpfte politisch u. a. gegen Netzsperren und die sogenannte Vorratsdatenspeicherung.

