Junge sind „doppelt im Nachteil“

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt, das Ende der dritten Welle der Pandemie scheint nahe. Wenn Geimpfte mehr dürfen, was ist dann mit den anderen, vor allem der jüngeren Generation? Alena Buyx, 43, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, ist auf komplexe gesellschaftliche Fragen spezialisiert. Im Interview warnt die Professorin für Medizinethik vor Spannungen .

AdUnit urban-intext1

Ärztin und Philosophin



Alena Buyx gehört seit 2016 dem Deutschen Ethikrat an, seit 2020 ist sie dessen Vorsitzende. Sie wurde 1977 in Osnabrück geboren. 2004 machte sie ihr Staatsexamen in Medizin, 2005 die Promotion und den Master in Philosophie und Soziologie, 2013 die Habilitation. Bild: dpa

Frau Buyx, sehen Sie die Voraussetzungen erfüllt, um Geimpften fortan ihre Grundrechte zurückzugeben?

Alena Buyx: Wir haben vom Ethikrat gesagt, je sicherer es ist, dass Geimpfte das Virus nicht mehr weitertragen, desto eher müssen die starken Grundrechtsbeschränkungen zurückgenommen werden, also etwa die Quarantäne. Laut Robert-Koch-Institut ist dieses Risiko ja geringer als bei frisch Getesteten. Das Restrisiko müssen wir dabei akzeptieren. Aber Maskenpflicht und Abstandsregeln sind keine starken Grundrechtsbeschränkungen und sind auch für Geimpfte noch weiter zumutbar, solange wir sie noch brauchen.

Zerfällt Deutschland dann bald in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?

AdUnit urban-intext2

Buyx: Die Ausnahmen bei Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum sehe ich tatsächlich skeptisch. In der Debatte wird häufig vom Impfneid gesprochen. Das ist verkürzend oder sogar ungnädig. Ich sehe wenig Neid. Und es ist ein berechtigtes Anliegen, dass gerade die jüngere Generation, die sich für die Alten und Schwachen hinten angestellt hat, auf einen doppelten Nachteil hinweist: Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studentinnen sind nicht geschützt und dürfen weniger. Geimpfte dagegen haben den doppelten Vorteil: Sie sind geschützt und dürfen mehr. Wir haben also ein echtes Solidaritäts- und Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft und wir erleben eine soziale Spannung. Man muss aufpassen, dass die Spannung nicht zur Spaltung wird. Praktisch wird das auch schwierig: In Familien werden die Eltern künftig schon geimpft sein, die Kinder noch nicht. Im Urlaub müssen Kinder in Quarantäne, Eltern nicht. Es wird also unterschiedliche Freiheiten geben.

Rechnen Sie mit Konflikten?

AdUnit urban-intext3

Buyx: Nein, starke Konflikte erwarte ich nicht. Das Impftempo hat sich stark beschleunigt und die Inzidenzen sinken. Das sollte zu einer gesellschaftlichen Entspannung beitragen. Aber es dauert eben noch eine Weile, bis alle sich impfen lassen können, und das erfordert Geduld. Ich wünsche mir da politische Gestaltung und auch gesellschaftliche Rücksicht der Geimpften denen gegenüber, die noch warten müssen.

AdUnit urban-intext4

Sie gehen also von einem Generationenkonflikt aus?

Buyx: Zumindest wird die ungleiche Belastung der jüngeren Generation zunehmend deutlicher. Die ökonomische und mentale Belastung steigt, die psychischen Folgen sind erheblich. Es gibt Bildungsverluste und Lernrückstände, und viel Leben ist verpasst worden.

Was kann die Politik tun?

Buyx: Ich erwarte von der Politik, dass sie diese temporär ungerechte Situation ernst nimmt, anspricht und gestaltet. Man könnte die frei werdenden Testkapazitäten Familien und jungen Menschen anbieten. Es braucht auf jeden Fall große und kreative Förderprogramme für die junge Generation, um die verschiedenen Belastungen und Rückstände zu kompensieren.