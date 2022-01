„Junge Leute haben sehr gelitten“

Brüssel. Wie stark leiden Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie? Die Zahl psychischer Erkrankungen ist nach Angaben der Krankenkassen gestiegen, das UN-Kinderhilfswerk warnt vor langfristigen Folgen. Jetzt fordert die EU-Kommission, die Forschung über diese Belastungen zu intensivieren. Kinder und Jugendliche hätten unter der Pandemie „sehr gelitten“, sagte EU-Jugendkommissarin Mariya Gabriel unserer Redaktion.

Die langfristigen Folgen der Corona-Krise würden möglicherweise nicht von allen richtig eingeschätzt, meinte Gabriel. Nach ersten Analysen seien für junge Leute drei Punkte am problematischsten: die Unterbrechung des Lernprozesses, die Beeinträchtigung psychischer Gesundheit mit Depressionen, Isolation und Ängsten – und ein deutlicher Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. Das Wissen über die Probleme der jungen Menschen in der Covid-19-Krise müsse jetzt vertieft werden, es brauche einen evidenzbasierten Ansatz, forderte Gabriel, die auch für Bildung und Forschung zuständig ist. „Deshalb ist die Arbeit von Wissenschaftlern und Forschern zu diesem Thema so wichtig.“ Diese Arbeit müsse fortgesetzt werden, es werde vertieftes Wissen benötigt.

2022 wird „Jahr der Jugend“

„Andererseits haben wir während der Corona-Krise eine erstaunliche Mobilisierung und Engagement junger Menschen erlebt“, sagte die Kommissarin. „Sie haben generationsübergreifende Solidarität gezeigt.“ Dies müsse von der Gesellschaft auch anerkannt werden, sonst werde es in der nächsten Krise schwierig, junge Menschen zu mobilisieren. Die EU-Kommission habe daher 2022 zum „Jahr der Jugend“ erklärt: „2022 ist denen gewidmet, die sich so sehr für andere eingesetzt haben.“ Es gehe darum, jungen Leuten zuzuhören, sie zu beteiligen und dabei zu unterstützen, Chancen zu nutzen.

Die EU-Forderung nach verstärkter Erforschung der Pandemiefolgen kommt mitten in einer politischen Debatte in Deutschland: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte vor wenigen Tagen vor Schlussfolgerungen, die Corona-Maßnahmen und vor allem der Lockdown seien für die Zunahme psychischer Erkrankungen unter jungen Leuten verantwortlich. Dies würden die bisherigen Studien nicht hergeben. Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte dagegen erklärt, der zeitweise Wegfall des wichtigen Kontakts zu Gleichaltrigen habe bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Deshalb dürften Schul- und Kitaschließungen nur das allerletzte Mittel sein.

