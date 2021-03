Washington. „Schläfriger Joe“. So nannte ihn sein Herausforderer Donald Trump despektierlich im Wahlkampf. Acht Wochen nach Amtsantritt präsentiert sich Joe Biden (78) beim wichtigsten Thema – der Bekämpfung der Corona-Pandemie – hellwach. Der US-Präsident hat den Impfturbo angeworfen.

Schon nach 60 Tagen, 40 Tage eher als von ihm bei Amtsantritt versprochen, waren über 100 Millionen Impfdosen gegen das Virus in den Oberarmen von Amerikanern gelandet. Täglich werden im Schnitt rund 2,5 Millionen Menschen zwischen Los Angeles und New York gepikst. Bis 1. Mai soll allen rund 260 Millionen erwachsenen Bürgern der USA ein Impftermin angeboten werden. Mitte Juni, sagen Experten der Katastrophenschutzbehörde Fema, könnten 70 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten haben.

Bis zum 4. Juli maskenfrei?

Menschen bekommen auf dem Schulgelände der Northern University in Highland Heights eine Impfung gegen Covid-19. © dpa

Fallen Rückschläge und Verweigerungsquoten gering aus, könnten die Vereinigten Staaten nach der „dunkelsten Zeit, die wir je erlebt haben“, zum Independence Day am 4. Juli wieder in Maßen soziale Kontakte pflegen und auch ihre „Unabhängigkeit“ vom Coronavirus feiern, sagte Biden bei einer TV-Ansprache an die Nation. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Die jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC (Stand Sonntag) weisen 81,4 Millionen Erstgeimpfte aus und 44,1 Millionen, die beide Dosen erhalten haben. Die Zentralregierung hat rund 157 Millionen Impffläschchen in die Regionen geliefert. Parallel gehen die Neuinfektionen zurück, auch wenn sie sich auf einem hohen Plateau von über 35 000 am Tag einpendeln.

Wie hat Joe Biden das gemacht? In Kurzform: Er hat geklotzt. Seine Regierung hat die georderten Kontingente der Impfchargen um eine dreistellige Millionenzahl erhöht. Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson, die drei wichtigsten Konzerne, wollen bis Ende März zusammen 240 Millionen Dosen in den USA ausliefern. Bis Juli sollen es 800 Millionen sein. Auch eine Notfallzulassung des in Europa, besonders in Deutschland, umstrittenen Vakzins von AstraZeneca könnte bald folgen. Eine aktuelle US-Studie, an der über 30 000 Menschen teilnahmen, hat dem Präparat eine Wirksamkeit von rund 80 Prozent bescheinigt und kein höheres Thromboserisiko ergeben.

Ohne die Vorarbeit von Donald Trump, das bestätigen Experten der Seuchenschutzbehörde CDC, wäre die Lage „wahrscheinlich nicht so günstig“. Gemeint ist die früh mit hohen Milliardenbeträgen ausgerüstete Mission, Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 in den USA enorm zu beschleunigen. Die „Operation Warp Speed“ hatte Erfolg.

Unter Bidens Führung, der sich anders als Trump eng an die Empfehlungen seiner Top-Wissenschaftler hält, wurden auch die Bundesstaaten zunehmend flexibler und mutiger. Im März und April wollen bereits 20 von 50 Bundesstaaten allen Erwachsenen die Möglichkeit zum Impf-„Shot“ geben. Die Priorisierung wird sich schon bald komplett erübrigt haben – jeder, der will, bekommt die Impfung. Dazu kommt die unkonventionell anmutende Verteilung der tiefgekühlten Ware. Um Masse zu machen, hat Biden mit den Gouverneuren etlicher Bundesstaaten vereinbart, dass auch Football-Stadien vorübergehend zweckentfremdet werden können. Dort sind 7000 und mehr Impfungen am Tag möglich. Um das Netz der Anlaufstellen zu vergrößern, sind neben Apotheken auch Drogerieabteilungen der großen Supermärkte, Kongresshallen, Feuerwachen und Schulen in Windeseile impffähig gemacht worden. Dabei kommen Tausende Nationalgardisten als Helfer zum Einsatz. Und: Ob Augen-, Zahn-, Tier- oder Hausarzt – alle dürfen Impfspritzen setzen; auch Sanitäter und Medizinstudenten.

Mobile Impfcontainer

In sozial prekären Stadtteilen, etwa im Südosten von Washington D.C., wurden an einer Kirche an der Alabama Avenue mobile Impfcontainer installiert. Jerome Canter, einer der dort Verantwortlichen, sagte dieser Redaktion: „Das wird sehr gut angenommen hier in der Nachbarschaft. Bei den Leuten sickert wirklich ein, was Präsident Biden jeden Tag sagt: Jede einzelne Person, die den Impfstoff bekommt, oder jede einzelne Person, die eine Maske trägt, bedeutet eine Option weniger für das Virus.“

Das Land steckt in einem Wettlauf gegen die Zeit. Nach den ersten frohen Impfbotschaften haben viele Bundesstaaten Restriktionen gelockert. Geschäfte, Bars, Sportstudios und Casinos sind vielerorts wieder geöffnet. Das nahe Frühjahr zieht Millionen Amerikaner ins Freie, Hemmschwellen werden gesenkt. Aber noch ist die angestrebte Herdenimmunität in weiter Ferne.

Was dabei passieren kann, zeigte am Wochenende Miami Beach. Bürgermeister Dan Gelber rief den Notstand aus und verhängte eine abendliche Ausgangssperre, weil sich Tausende Studenten, die zu den traditionellen „Spring Break“-Ferien in Floridas Feiermetropole gereist waren, auf den Straßen vergnügten – die meisten ohne Schutzmaske.