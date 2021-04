Jetzt fällt das Urteil

Karlsruhe/Berlin. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will an diesem Donnerstag seine Entscheidungen zum umstrittenen Berliner Mietendeckel bekanntgeben. Die Beschlüsse des Zweiten Senats werden ohne mündliche Verhandlung im Internet veröffentlicht, wie das Gericht am Mittwoch auf seiner Webseite ankündigte.

AdUnit urban-intext1

Der Antrag auf eine abstrakte Normenkontrolle wurde im vergangenen Jahr von 284 Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP eingereicht. Sie halten das am 23. Februar 2020 in Kraft getretene Berliner Gesetz für verfassungswidrig, weil Mietrecht Sache des Bundesgesetzgebers sei. Zudem gibt es zwei weitere Vorlagen des Berliner Landgerichts und des Amtsgerichts Mitte. Eine weitere Klage der CDU- und FDP-Fraktionen im Abgeordnetenhaus vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof wurde bis zur Karlsruher Entscheidung ausgesetzt.

Durch den Mietendeckel sind die Mieten für 1,5 Millionen Berliner Wohnungen auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren. Mit dem Gesetz will der rot-rot-grüne Berliner Senat die Mietpreisexplosion bekämpfen. Bei Zuwiderhandlungen droht Vermietern eine Geldbuße bis 500 000 Euro. Der Mietendeckel ist auf fünf Jahre befristet. Ausgenommen sind Neubauwohnungen ab Januar 2014. epd