Mannheim. Die wichtigsten Themen in Deutschland

Politbarometer Vom 25. bis 27. Januar 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.371 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Das in Deutschland nach Meinung der Befragten wichtigste Problem ist nach wie vor mit deutlichem Abstand die Corona-Pandemie. 84% aller Wahlberechtigten nennen dieses Thema bei der Frage, auf die ohne Vorgaben bis zu zwei Antworten möglich sind. Auf dem zweiten Rang folgt mit 16% der Nennungen Umwelt/Klimaschutz/Energiewende, auf dem dritten Platz die Wirtschaftslage (10%). Alle anderen Themen erhalten lediglich Nennungen im einstelligen Bereich: Bildung/Schule (8%), Arbeitslosigkeit (6%), soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (5%), Politik(er)verdruss (5%), Flüchtlinge/Ausländer/Integration (4%), Zusammenhalt der Gesellschaft (4%) und Gesundheitswesen/Pflege (3%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

61% sehen im Coronavirus eine Gefahr für ihre eigene Gesundheit (Dez´20: 59%; Jan-I: 60%), 37% machen sich da keine Sorgen (Dez´20: 39%; Jan-I: 38%). Ältere Befragte sorgen sich häufiger um ihre Gesundheit als junge: 66% bei den 60- bis 69-Jährigen und 69% bei den ab 70-Jährigen. Bei den unter 30-Jährigen sehen durch das Coronavirus 44% eine Gefahr für ihre eigene Gesundheit.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

56% befürworten die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen (Dez´20: 35%; Jan-I: 51%), mehr als ein Viertel fordert härtere Regelungen (28%; Dez´20: 49%; Jan-I: 28%) und 14% halten die Maßnahmen für übertrieben (Dez´20: 13%; Jan-I: 18%), darunter 62% der AfD-Anhänger. 2% aller Befragten (Dez´20: 3%; Jan-I: 3%) sagen „weiß nicht“.

Corona-Maßnahmen: Schließungen von Schulen

Eine der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen und politisch umstritten, die weitestgehende Schließung von Schulen, unterstützen 59% aller Befragten (Jan-I: 59%), 35% üben daran Kritik (Jan-I: 36%), 6% geben dazu kein Urteil ab. Auch hier äußern überdurchschnittlich häufig die AfD-Anhänger Kritik an der Maßnahme (57%).

Häufigkeit von Verstößen gegen die Corona-Regeln

Nach Meinung von zusammen 78% der Befragten wird sehr häufig (24%) oder häufig (53%) gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen. 18% sind der Meinung, dass solche Verstöße nicht so häufig vorkommen und lediglich 2% sagen „so gut wie nie“ (weiß nicht: 3%).

Corona-Maßnahmen: Persönliche Einschränkungen?

Etwas verschoben im Vergleich zum Oktober hat sich das persönliche Empfinden, wenn es um einige vorgegebene Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen in Alltag und Freizeit geht. Hier ist allerdings auch zu beachten, dass die Maßnahmen seit Oktober nochmals verschärft wurden. 63% und damit eine deutliche Mehrheit stören die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen am stärksten (Okt-II´20: 33%), 14% spüren die stärksten Einschränkungen bei Sport- und Kultur (Okt-II´20: 24%), 9% beim Reisen (Okt-II´20: 19%), 8% bei Restaurants (Okt-II´20: 4%) und 3% fühlen sich beim Einkaufen am stärksten beeinträchtigt (Okt-II´20: 7%). In allen Altersgruppen werden die Treffen mit Familie und Freunden am meisten vermisst, am stärksten bei den unter 30-Jährigen (76%).

Persönliche Belastung

Jeden Zweiten in Deutschland (50%; Nov-I´20: 46%) belastet die Corona-Krise persönlich sehr stark (14%; Nov-I´20: 12%) oder stark (36%; Nov-I´20: 35%); 42% weniger stark (Nov-I´20: 43%) und 8% überhaupt nicht (Nov-I´20: 10%). Frauen (53%) spüren die Krise etwas stärker als Männer (48%). In den Altersgruppen fühlen sich vor allem die 30-bis 49-Jährigen (30 bis 39 Jahre: 60%; 40 bis 49 Jahre: 61%) stark beansprucht.

Auswirkungen der Corona-Krise auf die eigene finanzielle Lage

Finanziell verschlechtert durch die Krise haben sich nach eigenen Angaben lediglich 11% (Nov-I´20: 8%), 19% haben kaum (Nov-I´20: 19%) und 68% gar keine finanziellen Einbußen (Nov-I´20: 72%). Am wenigsten spüren die ab 70-Jährigen eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation (2%), aber auch in allen anderen Altersgruppen ist es weniger als jeder Fünfte, der selbst starke finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise hat.

Impfungen gegen Corona: Statusbewertung und Vorteile für Geimpfte

Nicht einmal ein Viertel aller Befragten (24%) und damit deutlich weniger als vor zwei Wochen sind der Meinung, dass die Corona-Impfungen bei uns in Deutschland „alles in allem eher gut“ laufen (Jan-I: 36%). Die Mehrheit von 72% ist mit der Situation und dem Verlauf unzufrieden (Jan-I: 58%) und 4% sagen „weiß nicht“.

Nur eine Minderheit von 27% fände es richtig, wenn zukünftig für Geimpfte ein Teil der Corona-Einschränkungen aufgehoben wird, 69% fänden das nicht richtig und 4% äußern sich dazu nicht.

Corona-Maßnahmen: Grenzschließungen zwischen den EU-Ländern?

Eine Mehrheit von 57% spricht sich dafür aus, die Grenzen zwischen den EU-Ländern für den Reiseverkehr zu schließen, um das Virus einzudämmen, 40% sind dagegen (weiß nicht: 3%). Im Osten der Republik fänden 62% solche Grenzschließungen richtig, im Westen 55%. In den Parteianhängergruppen gibt es dazu unterschiedliche Meinungen: Mehrheiten der CDU/CSU- (59%), SPD- (60%), AfD- (55%) und Linke-Anhänger (65%) sind für geschlossene Grenzen, in der Anhängerschaft der FDP spricht sich eine Mehrheit dagegen aus (54%), die Anhängern der Grünen sind geteilter Ansicht (dafür: 45%; dagegen: 49%).

AfD: Gesamte Partei durch den Verfassungsschutz beobachten?

Ein Teil der AfD wird bereits wegen rechtsextremistischer Bestrebungen durch den Verfassungsschutz beobachtet, jetzt wird diskutiert, ob dies für die gesamte Partei gelten soll. 76% aller Befragten und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften, außer bei der AfD, sprechen sich für eine Beobachtung der gesamten AfD aus, 21% sind dagegen (weiß nicht: 3%).

EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen?

Seit Jahren hat die EU Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Nachdem die Opposition in Russland zunehmend unterdrückt wird, gibt es die Forderung, diese Sanktionen zu verschärfen. 46% der Befragten befürworten verschärfte Wirtschaftssanktionen, 42% lehnen dies ab und 12% erlauben sich hier kein Urteil. Mehrheitlich gegen die Verschärfung sprechen sich die AfD-Anhänger aus (78%), kein so eindeutiges Meinungsbild gibt es bei den Anhängern der FDP (verschärfen: 47%; nicht verschärfen: 50%) und der Linken (verschärfen: 39%; nicht verschärfen: 46%; weiß nicht: 15%). Deutliche Unterschiede zeigen sich in dieser Frage vor allem zwischen West- und Ostdeutschen: In den alten Ländern sind 51% für eine Verschärfung der Wirtschaftssanktionen, in den neuen Ländern sind das nur 24%.

Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird aktuell von 35% als gut bewertet (Nov-I´20: 38%; Dez´20: 39%), für 45% ist sie teils gut, teils schlecht (Nov-I´20: 47%; Dez´20: 44%) und 18% schätzen die ökonomische Situation unseres Landes als schlecht ein (Nov-I´20: 14%; Dez´20: 16%).

Nach wie vor verhalten fällt die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung aus: 12% der Befragten gehen von einem Aufwärtstrend aus (Nov-I´20: 15%; Dez´20: 11%), 28% sehen kaum Veränderungen (Nov-I´20: 31%; Dez´20: 33%) und eine Mehrheit von 58% befürchtet einen wirtschaftlichen Abwärtstrend (Nov-I´20: 52%; Dez´20: 55%).

Deutlicher positiver und weiterhin stabil ist hingegen die Einschätzung der eigenen ökonomischen Situation: 70% der Befragten geben an, dass es ihnen finanziell gut geht (Nov-I´20: 69%; Dez´20: 70%), 23% sagen teils gut, teils schlecht (Nov-I´20: 25%; Dez´20: 23%) und 7% beschreiben ihre eigene wirtschaftliche Lage als schlecht (Nov-I´20: 6%; Dez´20: 7%).

17% rechnen mit einer Verbesserung ihrer persönlichen finanziellen Lage in einem Jahr (Nov-I´20: 17%; Dez´20: 17%), die Mehrheit (67%) erwartet kaum Veränderungen (Nov-I´20: 68%; Dez´20: 67%) und 14% befürchten eine Verschlechterung ihrer zukünftigen ökonomischen Situation (Nov-I´20: 14%; Dez´20: 14%).