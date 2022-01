Ist die Eskalation noch zu verhindern?

Berlin/Washington. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte sich in den vergangenen Monaten bedrohlich hochgeschaukelt. Angesichts der Konzentration von zehntausenden russischen Soldaten vor der Grenze zur Ukraine befürchtete man zwischen Washington, Brüssel und Berlin eine Militär-Intervention Moskaus. Vor diesem Hintergrund wollen der Westen und Russland in dieser Woche in drei Gesprächsrunden versuchen, eine Eskalation des Konflikts in letzter Minute zu verhindern.

Von amerikanischer Seite gab es vor Beginn zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman und ihrem russischen Amtskollegen Sergej Rjabkow an diesem Montag in Genf gemischte Signale. „Eine diplomatische Lösung ist immer noch möglich und wünschenswert – wenn Russland sie wählt“, sagte der amerikanische Außenminister Antony Blinken.

Er forderte Moskau zur Deeskalation auf. Es sei schwierig, „in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine“ Fortschritte zu erzielen, sagte Blinken am Sonntag im Sender CNN. Was Russlands Präsident Wladimir Putin seit der Krim-Annexion 2014 tue, sei so, „als würde der Fuchs sagen, er muss den Hühnerstall attackieren, weil dessen Bewohner irgendwie eine Bedrohung darstellen“, so Blinken.

Auch im russischen Lager wurden die Erwartungen gedämpft. „Wir gehen nicht mit ausgestreckter Hand dorthin, sondern mit einer klar formulierten Aufgabe, die zu den von uns formulierten Bedingungen gelöst werden muss“, erklärte der russische Vize-Außenminister Rjabkow. Der Kreml sei „enttäuscht von den Signalen, die in den vergangenen Tagen aus Washington, aber auch aus Brüssel kamen“.

Moskau hatte Mitte Dezember Forderungen an die USA und die Nato gestellt. In einem Papier an die USA hieß es: „Die Vereinigten Staaten verpflichten sich dazu, eine Osterweiterung der Nato zu verhindern und früheren Mitgliedern der Sowjetunion den Beitritt zum Bündnis zu verweigern.“ Das würde bedeuten, dass die beim Nato-Gipfel 2008 in Bukarest gemachten Zusagen, der Ukraine und Georgien eine Beitrittsperspektive zu geben, hinfällig wären.

Drei Gesprächsrunden

Weiter verlangten die Russen: Die Stationierung von bodengestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen soll nur noch auf nationalem Territorium erlaubt sein. Das Gleiche gilt für Nuklearwaffen. Das liefe auf ein Ende der „nuklearen Teilhabe“ hinaus. Diese ist ein Konzept innerhalb der Abschreckungspolitik der Nato, das Mitgliedsstaaten ohne eigene Atomwaffen in den Gebrauch der Waffen durch die Allianz einbezieht. Für Deutschland heißt das: Die Bundeswehr hat im Ernstfall die Möglichkeit, in Rheinland-Pfalz stationierte US-Kernwaffen mit eigenen Kampfjets einzusetzen.

Der russische Appell, eine Osterweiterung der Nato zu stoppen, wurde von Amerika zurückgewiesen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, es sei nicht an Moskau, darüber zu entscheiden, mit welchen Ländern andere Staaten Bündnisse eingingen. Die US-Regierung legt Wert auf die Feststellung, dass es nach den drei Gesprächsformaten – Montag: USA-Russland bilateral in Genf, Dienstag: Nato-Russland-Rat in Brüssel, Mittwoch: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien – keine einseitige Entscheidung Washingtons geben werde.