Berlin. Es ist nicht der erste und es wird möglicherweise nicht der letzte Rückschlag für die deutsche Impfkampagne sein: Mit der Änderung der Impfregeln für AstraZeneca steht ein großes Fragezeichen hinter dem Versprechen der Bundesregierung, allen erwachsenen Bürgern bis zum 21. September eine Covid-19-Impfung anzubieten. Zwar bekräftigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Ziel noch am Dienstagabend, unmittelbar nach der Kehrtwende bei AstraZeneca. Gesundheitsminister Jens Spahn aber sprach von einem „Rückschlag“.

Am Dienstagabend waren Bund und Länder einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, nach der ab sofort Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca in der Regel nur noch für über 60-Jährige infrage kommen. Jüngere können sich im Einzelfall nach Rücksprache mit ihrem Arzt aber ebenfalls weiter damit impfen lassen. Grund für den Schritt waren gehäufte Meldungen über lebensbedrohliche Hirnthrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung. Wie groß ist der Vertrauensverlust – und was muss man jetzt wissen?

Was passiert jetzt mit den Zweitimpfungen?

Laut Gesundheitsministerium wurden bislang rund 2,4 Millionen Erstdosen und 645 Zweitdosen AstraZeneca verimpft. Da zwischen erster und zweiter Impfung bei AstraZeneca zwölf Wochen liegen können, wären die meisten Zweitimpfungen erst ab Mai an die Reihe gekommen. Für über 60-Jährige ändert sich nun im Prinzip nichts. Wer jünger ist, sollte gemeinsam mit seinem Arzt das Risiko abwägen und entscheiden. Die Stiko soll zudem bis Ende April eine Empfehlung dazu abgeben. Offen ist zum Beispiel auch noch, ob man einen anderen Impfstoff für die Zweitimpfung nehmen kann, ohne die Wirksamkeit der Impfung zu verringern. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA kündigte an, dass auch sie – voraussichtlich bis zum 9. April – ihre Impfempfehlung überarbeiten werde.

Können Lehrer und Erzieher jetzt schnell genug geimpft werden?

Erst vor Kurzem waren Lehrerinnen, Lehrer und das Personal in Kitas in die Impfgruppe 2 aufgerückt, gerade in den Osterferien sollten viele geimpft werden. Jetzt wächst bei Erziehungsgewerkschaften die Sorge, dass es nun dauern könnte, bis diese Gruppen sicher in Kitas und Schulen zurückkehren können. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, forderte deshalb, dass unter 60-jährige Lehrkräfte schnell die Möglichkeit zu einer Impfung mit einem anderen Vakzin bekommen sollen. „Wenn dieser Austausch nicht sofort stattfindet, wird es mit der Durchimpfung von Lehrkräften im April nichts mehr werden“, sagte er. Marlis Tepe, Vorsitzende der Erziehungsgewerkschaft GEW, beunruhigt vor allem die Lage in den Kitas. Dort seien mittlerweile 71 Prozent der Kinder zurück in der Betreuung – und das bei steigenden Infektionszahlen. „Nachdem wir wissen, dass Kinder von der neuen Mutante stärker betroffen sind, muss hier wirklich die Notbremse gezogen werden“, sagte Tepe. „Nach Ostern müssen wir zurück zu einer echten Notbetreuung in den Kitas, bis die Kolleginnen und Kollegen geimpft sind.“

Wird jetzt die Impfreihenfolge geändert?

Nicht generell. Aber der zeitweise Impfstopp von AstraZeneca und die Empfehlung erst nur für jüngere, dann nur für ältere Menschen haben für Verunsicherung gesorgt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlägt deshalb vor, für diesen Impfstoff die Reihenfolge aufzulösen: „Irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will, und wer es sich traut, quasi, der soll auch die Möglichkeit haben“, sagte er. Ein bisschen flexibler soll die Terminvergabe jetzt schon werden: Um das Impftempo zu beschleunigen, können die Länder ab sofort schon die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen zu Impfungen mit AstraZeneca einladen. Und auch von den Impfungen in Hausarztpraxen, die nach Ostern bundesweit starten, erhofft sich die Politik mehr Geschwindigkeit und Flexibilität.

Sind alle Deutschen bis zum Ende des Sommers geimpft?

Das hängt ab von zwei Dingen: Erstens von der Frage, wie groß der Vertrauensverlust ist. Ohne massenhafte Impfungen mit AstraZeneca dürfte sich der Impffortschritt in den nächsten Wochen deutlich verlangsamen. SPD-Experte Karl Lauterbach ist sich jedoch sicher: „Wir werden eine kleine Delle haben von ein paar Tagen, wo es Verwirrung gibt, aber dann wird das Impftempo wieder voll anziehen.“ Generell überwiege bei über 60-Jährigen der Nutzen mögliche Risiken. „Es ist ein sehr guter Impfstoff, den ich weiter empfehlen kann.“

Ob das Impfziel erreicht werden kann, hängt zweitens davon ab, ob bis zum Sommer genügend Impfdosen in Deutschland ankommen. Spahn rechnet allein bis Ende Juni mit rund 70 Millionen neuen Impfdosen – davon 15 Millionen von AstraZeneca. Damit könnte es rechnerisch funktionieren – wenn nicht neue Rückschläge bei der Sicherheit oder den Liefermengen dazukommen.

