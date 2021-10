Ist Berlin pandemiemüde?

Berlin. Befindet sich Deutschland noch in einer Corona-Notlage? In der Politik kommt es derzeit darauf an, wen man fragt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zu Wochenbeginn dafür ausgesprochen, die aktuelle epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht über den 25. November hinaus fortzusetzen. Dieser Beschluss des Bundestags ist die rechtliche Grundlage für viele zentrale Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland. Aus Spahns Sicht ist die Pandemie inzwischen auch ohne eine solche Sonderregelung beherrschbar, die Gefahren weitgehend im Griff. Anderer Meinung sind die Länder.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sprachen sich am Freitag nach ihrer zweitägigen Tagung bei Bonn einstimmig dafür aus, dass der Bund auch weiterhin einen deutschlandweit einheitlichen Rechtsrahmen für den Pandemie-Kampf in den Herbst- und Wintermonaten schafft. „Wir brauchen eine Regelung, wir brauchen eine sichere Rechtsgrundlage“, mahnte Armin Laschet, Regierungschef von Nordrhein-Westfalen und derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Er betonte: „Wenn jedes Land das selbst festlegen muss, führt das zu Verwerfungen.“ Deshalb sei eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich. Auch der Vize-Vorsitzende der Runde, Michael Müller (SPD), sagte, man sollte „kein Risiko eingehen“, dass nach einem Auslaufen der pandemischen Lage rechtliche Grundlagen für etwaige Corona-Maßnahmen fehlten.

Bei Ampelgesprächen Randthema

Es sieht fast so aus, als fürchteten die Länder, dass der Bund sie beim Pandemie-Management bald alleinlassen könnte. In der Tat macht es derzeit den Eindruck, als werde der Corona-Krise auf Bundesebene wenig Aufmerksamkeit eingeräumt. Auch bei den Ampel-Gesprächen von SPD, Grünen und FDP war Corona allenfalls ein Randthema. Dabei wird eine neue Regierung noch über Jahre mit den Folgen dieser Krise zu tun haben, vor allem finanziell. Ist die Bundespolitik pandemiemüde und verliert das Interesse an Corona? Ein Blick auf die aktuellen Infektionszahlen zeigt jedenfalls, dass die Infektionslage keineswegs entspannt ist.

Das Virus breitet sich wieder mit hohem Tempo aus. Die Corona-Fallzahlen könnten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) in der kommenden Zeit dynamisch anwachsen. Bereits in der vergangenen Woche sei ein Anstieg „in fast allen Altersgruppen sichtbar“, schreibt das Institut in seinem neuen Wochenbericht zur Pandemie.

Die regionalen Unterschiede sind jedoch groß. Die Werte weichen in den Bundesländern teils deutlich voneinander ab. Vier Länder haben Sieben-Tage-Inzidenzen von über 100, angeführt von Thüringen mit 172,2 Fällen pro 100 000 Einwohner, gefolgt von Bayern (141), Sachsen (128,9) und Berlin (108,6).

Das einzige Land mit einer Inzidenz von unter 50 ist derzeit Schleswig-Holstein (44,9). Die elf am stärksten betroffenen Landkreise bundesweit liegen allesamt in Bayern. Drei davon weisen Inzidenzen von weit über 400 auf, angeführt vom Kreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von 453,3.

Die Regierungschefinnen und -chefs fordern vom Bund gesetzliche Regelungen für eine bessere strafrechtliche Verfolgung bei Fälschungen von Impfpässen und Gesundheitszeugnissen. Eine lückenlose Rechtslage sei dringend notwendig, damit derlei Vergehen „angemessen sanktioniert“ werden könnten.

Bislang ist offen, ob der Bundestag die epidemische Lage erneut verlängert oder stattdessen neue rechtliche Maßnahmen beschließt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich dafür aus, die bevorstehenden Weichenstellungen in der Corona-Pandemie in jedem Fall mit möglichst großer Mehrheit zu beschließen. „In dieser Übergangszeit nach der Wahl werden wir im Parlament nach Mehrheiten suchen, die größer sind als die aktuelle Regierung“, sagte Klingbeil unserer Redaktion. „Wir sollten Fragen des Infektionsschutzgesetzes und der pandemischen Lage gemeinsam bewerten.“

Angesichts stark steigender Infektionszahlen rief Klingbeil zur Vorsicht auf. „Wir haben uns sehr vernünftig und solidarisch durch diese Krise bewegt. Das sollte auch auf den letzten Metern so bleiben“, sagte er. Die Menschen hätten kein Problem damit, „wenn man noch Maske trägt in bestimmten Situationen wie in Bussen und Bahnen und weiter Abstand hält“.