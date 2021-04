Ist Baerbock erfahren genug fürs Kanzleramt?

Berlin. Annalena Baerbock ist mit ihren 40 Jahren relativ jung für eine Kanzlerkandidatin, dazu ist sie auch noch Mutter und Ehefrau, grün und hatte noch kein Regierungsamt inne. So etwas gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Auch ist sie erst die zweite Frau in Deutschland, die für das Kanzleramt antritt. Die erste war im Jahr 2005 Angela Merkel für die Union, sie gewann im ersten Anlauf, ihre Ära hält bis heute an. Was, wenn das Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidatin auch gelingen würde?

Das Hamburger Magazin „Stern“ jubelt auf seiner aktuellen Titelseite zu Annalena Baerbock bereits „Endlich anders“ und stellt die These auf, dass sie sogar ziemlich viel mit Angela Merkel gemeinsam habe. Doch eines hat sie – das ist an dieser Stelle eine rein faktische Feststellung – mit ihrer Vorgängerin nicht gemeinsam: die Regierungserfahrung. In der Geschichte der Bundesrepublik waren bis auf den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer (1949 bis 1963), der von 1917 bis 1933 immerhin Oberbürgermeister von Köln gewesen war, alle Kanzler zuvor entweder Ministerpräsidenten oder Regierende Bürgermeister wie Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder oder Bundesminister wie Ludwig Erhard, Helmut Schmidt und Angela Merkel.

Politische Karriere Die 40-jährige Annalena Baerbock hat vor ihrer Zeit als Parteivorsitzende der Grünen einige Stationen im Lebenslauf gesammelt. Sie hat Jura studiert und eine Promotion im Völkerrecht begonnen. Sie hat einen Masterabschluss an der London School of Economics gemacht, war drei Jahre lang Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter in Brüssel, war Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion.

Baerbock bietet mit diesem Unterschied eine offene Flanke für die politische Konkurrenz: Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und ehemals Bewerber um die Unionskanzlerkandidatur sagte im Bayerischen Rundfunk: Wenn man nur Ideen hat, aber nicht weiß, wie man regiert, dann sei das zu wenig. Oder SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lobte sich beim Sender RTL selbst: „Unter denjenigen, die sich um das Kanzleramt bewerben, bin ich derjenige mit der meisten Erfahrung, wie man ein so großes Land regiert“. Und er ist sich sicher, er werde am Ende vorn liegen. In den sozialen Medien meldeten sich Tausende lautstark zu diesem Thema zu Wort – dieses Mal auch Oskar Lafontaine, ehemaliger SPD-Bundesfinanzminister und späterer Bundesfraktionsvorsitzender der Linken, der sich geradezu an der Regierungsunerfahrenheit Annalena Baerbocks abarbeitete.

Warum wird das nur so sehr betont? Politikwissenschafterlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, antwortet auf diese Frage: „Wir haben uns über viele Jahrzehnte an solche Karrierewege in der Politik gewöhnt.“ Münch nimmt damit Bezug auf sämtliche Bundeskanzler bis heute, die alle Regierungserfahrung aufwiesen. „Die Kandidatur von Baerbock erscheint uns deshalb als Bruch. Das ist vor allem für die Älteren irritierend.“

Und diese Irritation werde nun von den politischen Gegnern immer wieder thematisiert, weil sie auf einen Angriffspunkt hofften. Gleichzeitig stelle Baerbock als junge, weibliche, grüne Kandidatin und noch dazu als Mutter von zwei jungen Töchter (geboren 2011 und 2015) etwas Neues dar und sei damit eine ernstzunehmende Konkurrentin. „Baerbock macht den anderen Parteien Angst“, meint Münch. „Vor allem die CDU, aber auch die SPD, kämpfen seit Jahren – mehr oder minder vergeblich – gegen ihr Image an, verstaubt und unmodern zu sein.“ Vor fast genau zwei Jahren habe der Youtuber Rezo die CDU vorgeführt. „Das ärgert die Verantwortlichen bis heute“, so Münch.

Versprechen der Erneuerung

Annalena Baerbock versucht derweil, die Kritik ins Gegenteil umzuwenden. Vorauseilend sprach sie das Thema in ihrer Antrittsrede am 19. April selbst an: „Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung, für den Status quo stehen andere.“ Eine grüne „Kanzlerinnenkandidatur“ stehe für ein neues Verständnis von politischer Führung. „Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Demokratie lebt vom Wechsel“, sagte Baerbock. Damit versuchte sie, ihren „Mangel“ ins Positive zu wenden und gleichzeitig den politischen Gegner ein wenig anzukratzen.

Etwas später im ZDF schlug sie etwas bescheidenere Töne an: „Ich habe großen Respekt und Demut vor einer solchen Aufgabe.“ Und half sich selbst mit der Regierungserfahrung ihres Co-Grünen-Parteichefs Robert Habeck aus. Die werde er „natürlich in diesen Wahlkampf und alles, was danach kommt, mit einbringen“, hoffte Baerbock. Zumindest bestätigte Robert Habeck diesen Eindruck, er wolle sich selbst an vorderster Stelle mit in den Wahlkampf einbringen.

Als Mutter mit kleinen Kindern verkörpert Annalena Baerbock ein anderes Frauenbild als Angela Merkel. Politikwissenschaftler Hubert Kleinert von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung glaubt, dass das in der Gesellschaft ambivalente Wirkungen haben kann: „Manche werden darin ein Vorbild sehen, andere werden Vorbehalte haben.“

Ursula Münch meint, Regierungserfahrung sei nicht zwingend, aber sie helfe, die Aufgaben zu meistern. Eine Bundeskanzlerin müsse rasch und sicher einschätzen können, welche politischen Schritte und Verwaltungswege erforderlich seien, um ein politisches Vorhaben umzusetzen. Wer diese Erfahrung nicht habe, brauche auf jeden Fall verlässliche Leute, die dieses Manko ausgleichen könnten. Zumindest gibt es in Europa inzwischen einige Beispiele an jungen Staatschefs und vor allem -chefinnen, mit oder ohne Regierungserfahrung, siehe auch Dänemark, Finnland, Österreich, Ukraine oder auch Frankreich. Manche meinen, das sei ein Trend.