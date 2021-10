Kurz vor dem Wochenende stürmten die Israelis die Impfstationen: Allein am Donnerstag holten sich knapp 78 000 Menschen ihre dritte Impfung ab – rund drei Mal so viel wie an einem durchschnittlichen Tag davor. Der Ansturm ist eine Reaktion auf eine neue drastische Maßnahme der israelischen Regierung: Am Sonntag laufen alle Grünen Pässe ab. Sie müssen neu beantragt werden – und dann wird genau

...