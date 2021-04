Teheran/Washington. Der mutmaßliche Angriff auf die Atomanlage Natans im Iran dürfte nach Informationen der „New York Times“ die Urananreicherung dort um Monate zurückwerfen. Das berichtete das Blatt am Montag unter Berufung auf zwei ranghohe US-Geheimdienstmitarbeiter, die die Attacke als israelische Geheimdienstoperation einstuften. Demnach soll der Angriff eine heftige Explosion ausgelöst und das Stromnetz einer Untergrundanlage zerstört haben, in der Zentrifugen für die Urananreicherung hergestellt werden. Es werde mindestens neun Monate dauern, die Schäden zu beheben, hieß es.

Nach Einschätzung der „New York Times“ hat der Angriff die Verhandlungsposition des Irans bei den Atomgesprächen in Wien geschwächt, die das Abkommen retten sollen. Der Grund: Der Iran soll neue Zentrifugen zur Urananreicherung als Druckmittel eingesetzt haben.

Das iranische Außenministerium gab hingegen an, bei dem Angriff sei nur die Produktionslinie der älteren Zentrifugen beschädigt worden. „Die Schäden beziehen sich auf die IR-1 Zentrifuge, aber wir stellen in der Zwischenzeit bereits die IR-9 Generation her“, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag. Der israelische Angriff werde die Arbeit in Natans nicht beeinträchtigen, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Isna.

Hardliner für Stopp der Gespräche

Bei den Gesprächen geht es um die Zukunft des historischen Abkommens, das den Iran am Bau von Kernwaffen hindern, ihm zugleich aber die zivile Nutzung der Kernkraft ermöglichen soll. Israel lehnt den Deal seit jeher vehement ab, weil es das Abkommen für nicht weitreichend genug hält und sich durch das Atom- und Raketenprogramm in seiner Existenz bedroht sieht.

Die 2015 in Aussicht gestellte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran kam aufgrund des Kurswechsels unter dem späteren US-Präsidenten Donald Trump nie zustande. Dieser war 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen. Als Reaktion auf neue Sanktionen begann der Iran Obergrenzen für die Uranproduktion zu überschreiten.

Die fünf verbliebenen Partner des Deals – Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien – haben in den vergangenen zwei Jahren versucht, das Abkommen am Leben zu erhalten. Um eine Wiedereinbindung der USA in das Abkommen zu ermöglichen, müsste der Iran sein Nuklearprogramm im Gegenzug für die Aufhebung der von Trump wieder eingeführten Sanktionen wohl wieder zurückfahren.

Hardliner im Iran forderten Präsident Hassan Ruhani nach dem Zwischenfall in Natans auf, die für diese Woche geplanten diplomatischen Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens abzubrechen. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezeichnete den Angriff als israelischen Terrorakt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ging nicht direkt auf den Zwischenfall in Natans und die Vorwürfe Teherans ein. Allerdings bezeichnete er den Iran als Unterstützer weltweiten Terrors und größte Bedrohung in Nahost. dpa