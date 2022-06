Innenminister der EU einigen sich

Luxemburg. Nach jahrelanger Blockade haben die EU-Innenminister Fortschritte bei der Reform der Asyl- und Migrationspolitik in der EU erzielt. „Das war ein extrem erfolgreiches Treffen der Innenminister“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Freitagabend in Luxemburg. Die EU-Innenminister einigten sich im Grundsatz auf zwei Gesetzesvorhaben, die den Schutz der europäischen Außengrenzen stärken sollen. Zudem soll ein Mechanismus zur Unterstützung der Mittelmeerländer im Umgang mit Asylsuchenden aufgesetzt werden.

„Wir haben heute einen wichtigen Fortschritt in der Migrationspolitik europaweit erreichen können“, sagte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Details müssen noch ausgearbeitet werden. Der französische Vorsitz der EU-Staaten strebt ein Ergebnis bis Ende seiner Amtszeit Ende des Monats an.

Reform der Datenbank

Nancy Faeser (SPD) lobt die Pläne in Sachen Migration. © Kay Nietfeld/dpa

Konkret geht es um ein neues Verfahren an den EU-Außengrenzen zur Identifikation Schutzsuchender sowie um eine Reform der Eurodac-Datenbank zur Abnahme von Fingerabdrücken. Letztlich soll so schon an der Grenze entschieden werden können, wer keine Aussicht auf einen Schutzstatus hat.

Die Teilnahme an dem geplanten Solidaritäts-Mechanismus, der die Mittelmeerländer Griechenland, Zypern, Italien, Malta und Spanien entlasten soll, wäre freiwillig. Die EU-Staaten könnten den Mittelmeerländern entweder Schutzsuchende abnehmen oder ihnen auf andere Weise helfen – etwa mit Geld oder Sachleistungen. Der Mechanismus soll in die bestehende Solidaritäts-Plattform integriert werden, die nach Beginn des Kriegs in der Ukraine geschaffen wurde, und zunächst auf ein Jahr begrenzt sein. Ziel ist, in dieser Zeit mindestens 10 000 Menschen zu verteilen.

Kritik von Flüchtlingshelfern

Asyl-Organisationen bewerteten die Ergebnisse des Treffens eher negativ. Oxfam teilte mit, der freiwillige Solidaritäts-Mechanismus legitimiere den Status Quo. „Er erlaubt es EU-Ländern, ihre Verantwortung für Flüchtlinge weiterhin nicht wahrzunehmen und überlässt Ländern an den EU-Grenzen die Bewältigung der Flüchtlingshilfe“, sagte Stephanie Pope von Oxfam. dpa