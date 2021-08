Innenausschuss-Chefin: Rettungsflüge kommen vor Aufarbeitung

Berlin (dpa) - Die Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses zu Afghanistan soll sich nach Ansicht der Ausschussvorsitzenden Andrea Lindholz (CSU) nicht in erster Linie um die Frage der politischen Verantwortung drehen.

Im Vordergrund müsse die Rettung deutscher Staatsangehöriger und afghanischer Ortskräfte stehen, sagte Lindholz vor Beginn der Sitzung in Berlin. «Die Analyse und Aufarbeitung muss danach stattfinden.» Auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss sei dabei nicht ausgeschlossen.

Die Linken-Obfrau Ulla Jelpke mahnte hingegen personelle Konsequenzen in der Bundesregierung an. Innenminister Horst Seehofer (CSU), Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hätten versagt. «Diese drei Minister müssten mindestens den Anstand haben, aufgrund dieses Desasters zurückzutreten.» Notwendig sei darüber hinaus ein Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislaturperiode.

