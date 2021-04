Indien geht der Sauerstoff aus

Berlin/Neu-Delhi. In langen Reihen liegen die Menschen auf Tragen und Betten vor den Krankenhäusern, dahinter stauen sich die Krankenwagen. „Helfen Sie meinem Mann, er erstickt“, schreit eine Frau. Verzweifelt versucht sie, ihn wiederzubeleben. Wenig später ist er tot. Viele sterben schon auf dem Weg in die Kliniken. Alles reicht nicht mehr aus in Indien: Die Betten auf den Intensivstationen, Medikamente, Sauerstoff, Beatmungsgeräte und Platz in den Leichenhallen. Überall steigt Rauch auf. Die Krematorien sind überlastet.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag meldete Indien fast 350 000 Neuinfektionen – so viele wie zuvor in keinem anderen Land an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Ein Höchststand folgt auf den nächsten. Seit Donnerstag haben sich über eine Million Menschen infiziert. Zudem starben in den vergangenen 24 Stunden 2767 Menschen an oder mit Covid-19 – die bisher höchste Zahl an einem Tag. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 192 000 Covid-19-Tote, tatsächlich sind es wohl viel mehr. „Es ist ein Alptraum“, sagt Ravi Gupta im Gespräch mit unserer Redaktion. Viele der 1,3 Milliarden Inder hatten noch vor wenigen Wochen geglaubt, das Schlimmste hinter sich zu haben. Eine ehrgeizige Impfkampagne begann. Statt von einer zweiten Welle ist nun von einem „Tsunami“ die Rede: Die Gesamtzahl der Infektionen stieg in Indien auf fast 17 Millionen. Die Sorge ist groß, dass die neue indische Doppelmutante B.1.617 ein Grund für das rasante Tempo ist, mit dem sich das Virus verbreitet.

„Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unserer Redaktion. Er kündigte an, die Bundesregierung werde Indien kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklären. Ab Sonntagnacht dürfen nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Sie müssen vor Abflug getestet werden und 14 Tage in Quarantäne. Die Mutante B.1.617 ist nicht mehr auf Indien beschränkt. In Europa wurde sie in Großbritannien, Irland, Belgien, Italien, Spanien und der Schweiz gefunden – und in Deutschland. Spahn sprach am Freitag von 21 Fällen.

Der indische Regierungschef Narendra Modi musste am Sonntag eingestehen: „Ein Sturm hat die Nation erschüttert“. Die Regierung setzte Militärflugzeuge und Züge ein, um den Sauerstoff zu verteilen und bittet um Hilfe im Ausland. Die USA haben Unterstützung zugesagt, die Bundeswehr soll um Hilfe gebeten worden sein, um eine Sauerstofffabrik aufzubauen. Deutschland stehe „Seite an Seite in Solidarität mit Indien. Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor“, so Kanzlerin Merkel (CDU).

AdUnit urban-intext2