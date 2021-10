In NRW ist jetzt ein Macher gefragt

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) soll neuer Ministerpräsident des Bundeslandes werden. Der scheidende Regierungschef Armin Laschet präsentierte den 46-jährigen Münsterländer am Dienstagabend in Düsseldorf offiziell als seinen Nachfolger. Wüst soll am 23. Oktober auf dem Landesparteitag in Bielefeld zum neuen Chef der NRW-CDU bestimmt werden. Am 27. Oktober soll dann in einer Sondersitzung des Landtags mit der knappen Einstimmen-Mehrheit der schwarz-gelben Koalition die Wahl zum Ministerpräsidenten erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Henrik Wüst soll neuer Landeschef in Nordrhein-Westfalen werden. © dpa

Wüst verfüge über viel politische Erfahrung und sei als Minister „ein Macher“, lobte Laschet. Es sei in einem „großen Konsens“ gelungen, die Parteigremien und die Landtagsfraktion auf diesen Personalvorschlag einzustimmen. „Ich bin fest entschlossen, diese gemeinsame Arbeit in diesem guten Geist in den kommenden Jahren fortzusetzen“, kündigte Wüst nach der Bekanntgabe an. Er soll die CDU auch in die Landtagswahl im Mai 2022 führen. Als erste Aufgaben nannte der neue starke Mann der NRW-CDU den Klimaschutz.

Intensive Vermittlungsarbeit

Wüsts Benennung zur Nachfolge war eine intensive Vermittlungsarbeit vorausgegangen. Er galt seit Wochen als Favorit auf die Laschet-Nachfolge, da er ein Landtagsmandat besitzt und damit laut NRW-Verfassung in der laufenden Legislaturperiode zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden kann.

Wüst-Widersachern wie dem populären Innenminister Herbert Reul (69) und Heimatministerin Ina Scharrenbach (45) fehlte das Landtagsmandat für den Sprung an die Spitze. Sie standen am Dienstag jedoch demonstrativ hinter Wüst und applaudierten. Am Ende setzte sich die Erkenntnis durch, dass Amtsbonus und Geschlossenheit in der prekären Lage der CDU unverzichtbar sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kanzlerkandidat Laschet hatte im Mai klargestellt, dass er unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl künftig in Berlin arbeiten werde. Mit Annahme seines Bundestagsmandats am 26. Oktober werde er als Ministerpräsident zurücktreten. Das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderlich und vorgesehen.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty, der Wüst 2022 herausfordern wird, stellte „eine echte inhaltliche Auseinandersetzung um die besten Ideen für unser Land“ in Aussicht. Der NRW-Landtag sei „zu lange dem parteiinternen Scharmützel der CDU ausgeliefert gewesen“.