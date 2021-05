In Europa wächst Sorge vor neuer Flüchtlingswelle

Brüssel/Ceuta. In der spanischen Exklave Ceuta hat sich die Lage nur leicht entspannt. Noch immer versuchen einzelne Migranten aus Marokko übers Meer schwimmend den felsigen Küstenstreifen zu erreichen – und damit in die Europäische Union zu kommen. Doch spanische Soldaten in kugelsicheren Westen, Helmen und Schlagstöcken bewachen auch den Strand und greifen jeden Flüchtling auf, der hier noch ans nordafrikanische Land kommt.

Die Soldaten bringen die Menschen umgehend zurück zum Grenzzaun, dort werden sie nach Marokko abgeschoben. Mindestens 4800 der rund 8000 Migranten, die seit Montag Ceuta erreicht haben, befinden sich nach Angaben der Regierung in Madrid inzwischen wieder auf marokkanischem Boden; einige gingen offenbar freiwillig, viele aber wollen wohl erneut versuchen, die Küstenstadt Ceuta zu erreichen.

Inzwischen hat allerdings auch die marokkanische Grenzpolizei wieder ihre Präsenz erhöht, nachdem die Kontrollen zu Wochenanfang offenbar zu politischen Demonstrationszwecken gelockert worden waren. Dass Marokko das Flüchtlingschaos wohl wegen eines Streits um die Westsahara provozierte, sorgt in der EU für anhaltende Empörung: Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas warnte die Regierung in Rabat am Mittwoch, Europa lasse sich von niemandem „einschüchtern“ und werde „kein Opfer“ solcher Taktiken sein.

Die harte Linie der Europäer hat ihren Grund: In Brüssel ist die Sorge groß, dass Ceuta nur der Auftakt ist für eine neue, größere Flüchtlingswelle in die EU. Eine Welle, auf die Europa auch diesmal nicht ausreichend vorbereitet wäre. Die Meldungen aus vielen Abschnitten der Außengrenze im Süden lassen keinen Zweifel: Mit dem Abflauen der Corona-Krise und dem Beginn des Sommers ist der Migrationsdruck aus Nordafrika und dem Nahen Osten wieder enorm gestiegen.

Nach neuesten Zahlen der EU-Grenzschutztruppe Frontex wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 36 100 Menschen bei der illegalen Einreise aufgegriffen – das sind dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Im April lag die Zahl der Migranten sogar viermal so hoch. Im Zentrum steht die zentrale Mittelmeerroute nach Italien, wo die Zahl der Flüchtlinge um 160 Prozent auf 11 600 stieg.

Die Fischerboote landen meist auf den italienischen Inseln Lampedusa und Sizilien. Die Aufnahmezentren sind längst überfüllt, die italienischen Behörden überfordert. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson kündigte diese Woche personelle Unterstützung für Italien durch Frontex und die EU-Asylbehörde an, 340 Beamte sind schon im Einsatz. „Wir handeln jetzt“, versprach die Schwedin. Doch noch ist nicht einmal klar, wie viele EU-Staaten sich bereit erklären, zur Entlastung Italiens Flüchtlinge aufzunehmen. Die Reform des europäischen Asyl- und Migrationsrechts, die solche Lösungen vorsieht, ist weiter blockiert.

