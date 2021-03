Berlin. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie sollte eigentlich mit den baldigen Massenimpfungen bei Hausärzten an Fahrt aufnehmen. Doch wieder kommt es in der deutschen Impfkampagne zur ruckartigen Zwischenbremsung. Denn anders als von Bund und Ländern zuletzt geplant, werden die Anti-Corona-Impfungen bei niedergelassenen Ärzten nicht Anfang kommenden Monats flächendeckend beginnen, sondern frühestens in der Woche zwischen 19. und 25. April. Das ist weit nach Ostern. So sieht es der jüngste Beschuss der Gesundheitsministerkonferenz vor.

Hauptgrund für die Verzögerung: Anfang April werden noch nicht ausreichend Impfdosen bereitstehen, um neben den bestehenden regionalen Impfzentren der Länder auch die Hausarztpraxen versorgen zu können. Der Wunsch der Länder ist es aber, zunächst weiterhin die Impfzentren auszulasten, bevor Hausärzte den Covid-Schutz verabreichen dürfen. Die Empfehlung der Gesundheitsminister sieht vor, dass die Impfzentren im April pro Woche mit 2,25 Millionen Dosen beliefert werden. Darüber hinaus verfügbare Impfstoffe sollen „frühestmöglich“ an Praxen gehen.

Perfektionismus steht im Weg

Laut Bundesregierung wird im April die Zahl der wöchentlich zur Verfügung stehenden Dosen von drei Millionen auf „fast fünf Millionen“ anwachsen. Mediziner kritisieren die verschobene Impfbeteiligung von Hausärzten als Rückschlag und machen dafür auch deutsche Eigenheiten verantwortlich. „In Deutschland wollen wir immer alles ganz besonders ordentlich und gründlich machen. Das sieht man jetzt bei den Impfungen“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, dieser Redaktion. Beim Impfen stünden in Deutschland Gründlichkeit und Perfektionismus im Weg. „Priorisieren, einladen, registrieren, dokumentieren – das nimmt alles viel zu viel Zeit und Energie in Anspruch.“ Ziel müsse es aber sein, den vorhandenen Impfstoff so schnell wie möglich zu verimpfen. „Wir müssen unkomplizierte Lösungen finden. Jeder, der impfen kann, sollte jetzt impfen“, forderte Teichert.

Daneben gibt es bei Fachleuten Zweifel, ob eine breite Beteiligung der Praxen ab kommendem Monat überhaupt realistisch ist. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte, „es wird bis Mai dauern, bevor das in vollem Umfang in allen Ländern laufen kann“. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen warnte vor einer Verzögerung bis in den Mai. „Wenn wir eines nicht haben, dann ist es Zeit.“ Fünf Millionen Impfungen in der Woche seien in den Hausarztpraxen machbar.

Der Chef der Hausärzte Ulrich Weigeldt kritisierte, er könne „nicht verstehen, dass man sozusagen das Volk im Lockdown hält, anstatt zu impfen, um irgendwelche Impfzentren weiter zu bedienen“. Die Hausärzte seien „nicht nur bereit, wir scharren seit Wochen ungeduldig mit den Hufen“, sagte Weigeldt.