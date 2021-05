Impfungen erreichen Rekordzahl

Berlin. Die Corona-Infektionszahlen sind im Sinkflug, gleichzeitig ziehen die Impfungen immer weiter an. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt das Anlass zur Zuversicht. Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenzen sei ermutigend, sagte der CDU-Politiker am Freitag beim Besuch der Bundeswehrapotheke im niedersächsischen Quakenbrück. Doch er gab zu bedenken, dass die Lage bundesweit sehr unterschiedlich sei: Es gebe Landkreise mit einem Inzidenzwert von 35, aber auch solche mit über 200. Lockerungen der Corona-Regeln müssten daher vorsichtig geschehen.

Jens Spahn hält Lockerungen vorerst nur im Außenbereich für sinnvoll. © dpa

Spahn: Öffnungen nur draußen

Bundesweit unterschritt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100. Nach Stand des RKI-Dashboards vom Nachmittag lag der Wert am Freitag bei 96,5. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI bei 0,87 (Vortag: 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 11 336 Corona-Neuinfektionen – rund 7000 weniger als vor einer Woche.

Spahn betonte, wenn es bei einer Inzidenz unter 100 Öffnungsschritte gebe, sollten diese draußen passieren. Dies gelte für die Außengastronomie, kleine Konzerte oder ein Fußballspiel mit ausgedünnter Teilnehmerzahl und Abstands- und Hygienekonzept. „Ich kann nur bei den Ländern und Landkreisen dafür werben, dass wir insbesondere bei der Innengastronomie warten, bis wir unter 50er Inzidenzen sind“, sagte er. Wenn sich mehrere Menschen im Innenraum länger ohne Maske aufhielten, könne sich das Virus leicht verbreiten.

Mit Blick auf den Sommerurlaub zeigte sich Spahn vorsichtig und verwies auf die offizielle Empfehlung, soweit möglich auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Das werde man bei einem niedrigen Infektionsgeschehen zum Sommer hin sicher lockern können. „Ich verstehe die Sehnsucht“, sagte er. „Aber wir sind eben noch in der Pandemie.“ Deshalb solle man sich Länder aussuchen, die auch niedrige Inzidenzwerte aufwiesen. Im Zweifel sei nicht die weite Reise angesagt, sondern „eher Nordsee als die Südsee“. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er erwarte wieder ein Leben „in normaleren Verhältnissen“. Das schließe Sommerurlaub ein – auch für Nicht-Geimpfte.

Die Impfungen kommen voran: Laut RKI wurden am Mittwoch in Deutschland so viele Menschen geimpft wie noch nie. Mehr als 1,35 Millionen Spritzen seien gesetzt worden, an Christi Himmelfahrt seien es 408 260 gewesen. Laut Spahn wurden damit fast zwei Prozent der Deutschen geimpft. 35,9 Prozent seien einmal geimpft und 10,6 Prozent voll geschützt. dpa