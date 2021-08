Impfung jetzt doch ab zwölf Jahren

Berlin. Mit der steigenden vierten Corona-Infektionswelle rücken fortan Kinder und Jugendliche verstärkt in den Fokus der Pandemiebekämpfung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) sprach sich am Montag für Covid-19-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. Damit herrscht mehr Klarheit für Millionen Eltern und Kinder ab zwölf Jahren. Denn bislang gab es für die Gruppe der Jüngeren zwar zugelassene Impfstoffe, aber keine solche generelle Empfehlung der Stiko. Die Verunsicherung vieler Eltern war groß. Sie mussten selbst entscheiden. Nur für Kinder und Jugendliche mit stark erhöhten Gesundheitsrisiken war die Immunisierung angeraten. Nun hat das medizinische Beratungsgremium seine frühere Position überarbeitet.

Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten sei man zu der Einschätzung gekommen, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“, hieß es am Montag in einer schriftlichen Erklärung der Stiko. Aktuelle mathematische Modellierungen, welche die inzwischen dominierende Delta-Variante berücksichtigten, zeigten, dass für Kinder und Jugendliche „ein deutlich höheres Risiko für eine Sars-CoV-2-Infektion in einer möglichen vierten Infektionswelle besteht“.

Mehr Daten

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens wies zugleich Mutmaßungen zurück, die Kommission habe sich zu dieser neuen Einschätzung drängen lassen: „Es wird viele geben, die nun glauben, dass die Änderungen in der Empfehlung mit dem politischen Druck auf die Stiko zusammenhängen. Das ist objektiv Unsinn“, sagte Mertens dieser Redaktion. „Wir haben die Empfehlungen deshalb aktualisiert, weil mittlerweile deutlich mehr Daten und Erkenntnisse zur Impfung von Kindern ab zwölf Jahren vorliegen“, erklärte Mertens. Die Stiko habe ihre Empfehlung sicher nicht geändert, weil es den Versuch einer politischen Einflussnahme gegeben habe.

Hintergrund ist, dass das Gremium in den vergangenen Wochen wiederholt von verschiedenen Politikern und Ärztevertretern aufgefordert worden war, seine vorsichtige Haltung zum Impfen von Kindern und Jugendlichen zu überdenken. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte bereits vor Wochen die Impfstoffe von Biontech und Moderna ab diesem Alter zugelassen. Auch die Gesundheitsministerkonferenz hatte sich vor Kurzem dafür ausgesprochen, Kinder und Jugendliche flächendeckend in die Impfkampagne einzubeziehen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnete die Stiko-Empfehlung erwartungsgemäß als gute Nachricht. „Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden“, sagte der CDU-Politiker. Die Fakten sprächen für die Impfung, und „ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen ist da“. Wenn gewünscht, könne eine Impfung „diese Woche noch“ erfolgen.

Von der Stiko hieß es weiter, die Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige ziele „in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen“ ab. Die Impfung solle weiterhin nach ärztlicher Aufklärung zu Nutzen und Risiken erfolgen.

Zugleich sprach sich das Gremium „ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird“. Die Bundesregierung stellte kurz danach klar, dass mit der jüngsten Empfehlung für diese Altersgruppe kein Zwang zur Impfung verbunden ist. „Die Impfung bleibt freiwillig und darf nicht zur Voraussetzung für den Schulbesuch gemacht werden“, teilte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) mit.

Grundlage für die Stiko-Neubewertung sind laut aktueller Stellungnahme neue Überwachungsdaten „insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit nahezu zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen“. Damit könnten mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe „zuverlässiger quantifiziert und beurteilt werden“.

Unkomplizierter Verlauf

Die sehr selten beobachteten Herzmuskelentzündungen, die bevorzugt bei jungen männlichen Geimpften aufgetreten seien, „müssen als Impfnebenwirkungen gewertet werden“. Patienten hätten jedoch bei medizinischer Versorgung „einen unkomplizierten Verlauf“. Zudem seien bisher keine Signale für weitere schwere Nebenwirkungen nach einer Impfung mit den Vakzinen von Biontech und Moderna aufgetreten, „insbesondere auch nicht bei Kindern und Jugendlichen“.

Laut RKI waren in Deutschland mit Stand von Sonntag 15,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren zweifach gegen Corona geimpft, 24,3 Prozent haben eine erste Dosis erhalten. Für Kinder unter zwölf Jahren ist bislang kein Impfstoff verfügbar.