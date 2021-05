Impf-Beschlüsse im Überblick

Berlin. Die Impfkampagne steht vor einem neuen Kapitel: Kinder und Jugendliche sollen nach dem Ende der bundesweiten Priorisierung ab dem 7. Juni die Möglichkeit haben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sofern die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jüngere an diesem Freitag zulässt, könnten sich die Jugendlichen ab diesem Tag um einen Impftermin bemühen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Donnerstag nach vierstündigen Gesprächen.

AdUnit urban-intext1

Was ist eigentlich genau geplant?

In einem gemeinsamen Papier heißt es, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren könnten sich ab 7. Juni ähnlich wie andere Impfwillige ohne Priorität „um einen Impftermin insbesondere bei den niedergelassenen Ärzten bemühen“. Damit soll ein „sicherer Schulbetrieb“ unabhängig von der Impffrage gewährleistet werden. Vom Tisch sind hingegen Pläne, Kinder und Jugendliche bevorzugt zu impfen. „Die Impfung von Kindern ist ein sehr sensibler Akt“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der anschließenden Pressekonferenz. Man habe sich daher, auch beraten durch die Ständige Impfkommission (Stiko), darauf geeinigt, dass Eltern mit den Hausärzten klären sollten, ob für die Kinder eine Impfung ratsam sei. Auch wird es für Kinder kein Extrakontingent an Impfdosen geben.

Merkel verwahrte sich gegen Kritik, mit dieser Entscheidung würden Kinder erneut hintangestellt. Kinder mit Vorerkrankungen würden genauso prioritär behandelt wie andere Risikopatienten. „Ein sicherer Schulbetrieb wird auch in Zukunft völlig unabhängig von der Frage sein, ob ein Kind geimpft ist oder nicht“, betonte Merkel. Gleiches gelte für Urlaubsreisen.

Wie verliefen die Verhandlungen am Donnerstag?

Vor allem die Kinderfrage sorgte für gereizte Stimmung. Kurz vor dem Gipfel hatte die Stiko durchblicken lassen, dass sie einer pauschalen Empfehlung von Covid-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren eher skeptisch gegenübersteht. Sie will in den kommenden eineinhalb Wochen entscheiden.

AdUnit urban-intext2

Beim Impfgipfel kritisierten mehrere Ministerpräsidenten die Stiko, deren Vorsitzender Klaus Mertens zugeschaltet war. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, er verstehe nicht, warum nach einer Zulassung durch die EMA auch noch eine Empfehlung der Stiko notwendig sei. Die Kommission stifte mit ihren abweichenden Empfehlungen ein Durcheinander, befand sein hessischer Amtskollege Volker Bouffier (CDU). Derzeit herrsche eine positive Stimmung, die nicht zerstört werden dürfe.

Mertens sah sich gezwungen, hier einmal Grundsätzliches zu klären. Er verglich seine Arbeit mit dem Straßenverkehr: Die EMA entscheide, ob ein Auto zugelassen werde, die Stiko mache die Verkehrsregeln. Sie handele dabei nicht politisch, sondern orientiere sich ausschließlich an medizinischen Gesichtspunkten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) brachte das grundsätzliche Problem auf den Punkt: Wenn die EMA den Impfstoff für Kinder zulasse, die Stiko eine Impfung aber nicht empfehle, würde das maximale Verunsicherung bei den Eltern schaffen.

AdUnit urban-intext3

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Die Europäische Arzneimittelbehörde will am Freitag entscheiden, ob Biontech auch für Zwölf- bis 15-Jährige in Europa zugelassen wird. In Kanada und den USA wird Biontech bereits an Kinder und Jugendliche verimpft. In den USA wurden einige wenige Fälle von Herzmuskelentzündungen gemeldet – vornehmlich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Gesundheitsbehörde untersucht nun, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht. Erste Studien aus den USA zeigen, dass bei Kindern und Jugendlichen ähnliche Impfreaktionen wie bei Erwachsenen beobachtet wurden, aber keine schweren.

AdUnit urban-intext4

Wie stark sind Kinder von Covid betroffen?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es in Deutschland während der Pandemie bei den Kindern bis neun Jahren zwölf Todesfälle, bei den Zehn- bis 19-Jährigen acht. Zum Vergleich: Bei den 20- bis 29-Jährigen waren es schon 73, bei den 30- bis 39-Jährigen bereits 118. Allerdings sind Kinder und Jugendliche im Gegensatz zu anderen Altersgruppen nahezu ausnahmslos im Präsenzunterricht einer Gruppensituation ausgesetzt.

Wie sind die Reaktionen auf die Impfbeschlüsse?

Einen „Gipfel der Enttäuschung insbesondere für Familien“, nannte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch das Ergebnis. „Dass bis heute nicht alle Risikopersonen geimpft sind und ein Angebot an die mittelalte Generation fehlt, ist eine bittere Nachwirkung des Beschaffungsdebakels“, sagte er dieser Redaktion.

Der Deutsche Städtetag warnte vor enttäuschten Hoffnungen. „Schülerinnen und Schüler eine Impfung zu ermöglichen, ist eine gute Sache. Dann können die Kinder mit den Eltern darüber entscheiden, ob sie eine Impfung wollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dieser Redaktion. „Der Impfstoff ist aber im Moment so knapp, dass er gerade einmal für die Zweitimpfungen reicht. Bund und Länder müssen Tacheles reden und klar und ehrlich sagen, dass es noch Wochen dauert, bis jeder, der will, geimpft werden kann. Denn enttäuschte Hoffnungen kosten Vertrauen“, so Dedy weiter.