Immer mehr Flüchtlinge kommen aus Algerien

Berlin. Nachts stechen sie in See, im Schutz der Dunkelheit. Zwei Boote sind es an diesem Tag, die auf den Radaren des Küstenüberwachungssystems Sive vor Mallorca auftauchen. Die Seenotretter von der spanischen Guardia Civil rücken aus, zweimal in dieser Nacht. 26 irreguläre Migranten werden sie aufgreifen, Algerier. Allein auf den Balearen sind im ersten Halbjahr 22 Boote mit 316 Migranten abgefangen worden. Sie werden in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Doch viele andere Boote kommen derweil unbemerkt durch. Kein Wunder, dass die steigende Zahl der Flüchtlinge aus Algerien europaweit in den Fokus der Grenzschützer rückt.

Anruf bei der Bundespolizei in Potsdam: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres habe man 499 algerische Staatsangehörige bei der unerlaubten Einreise festgestellt – 176 mehr als im Vergleichszeitraum 2020, da waren es 323. Das macht einen Anstieg von 54,5 Prozent aus. Im Ranking der Herkunftsländer kletterte Algerien vom zehnten auf den sechsten Rang, teilte die Behörde mit. Dort hält man „einen weiteren Anstieg“ der Feststellungszahlen im polizeilichen Bereich auch für „wahrscheinlich“.

Das ist kein punktueller Ausschlag nach oben. Vielmehr griff die Bundespolizei 2020 bereits 1141 Algerier auf, die unerlaubt – zumeist auf dem Landweg – eingereist waren, damals schon ein Anstieg gegenüber 2019 um 23 Prozent. Sie wurden überwiegend an den west- und südwestlichen Grenzabschnitten aufgegriffen, was Aufschluss über ihre Transitländer gibt: vor allem Frankreich und Belgien. Zu 60 Prozent reisten sie mit der Bahn, in 25 Prozent der Fälle mit dem Bus oder mit dem Auto ein.

Die Gründe dafür, dass die Menschen zunehmend nach Europa fliehen, sind offensichtlich. Algerien, lange Zeit ein Stabilitätsanker in Nordafrika, ist zum Unruheherd geworden. Nach einer Präsidentschaftswahl und einem Verfassungsreferendum sollten die Parlamentswahlen dem Regime Legitimität verschaffen. Doch nur 23 Prozent der Menschen gingen wählen. Immer mehr kehren ihrer Heimat den Rücken.

Es sind fast ausschließlich Männer, die ihr Glück versuchen, Durchschnittsalter: 27 Jahre. Frankreich, Spanien und Belgien sind schon wegen der räumlichen oder sprachlichen Nähe ihre Zielländer. Die Algerier tauchen dort unter, zumeist ohne Asyl zu beantragen, wie es in einem 15-seitigen Papier der deutschen Sicherheits- und Asylbehörden heißt. Anders ist es in Deutschland. 2020 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 1454 Asylanträge von Angehörigen dieses Herkunftslandes beschieden. In 1431 Fällen wurden sie abgelehnt. Die Gesamtschutzquote liegt bei zwei Prozent – deutlich unter der Gesamtschutzquote aller Herkunftsländer (43 Prozent).

In dem internen Bericht greift das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration auf die Zahlen und Erkenntnisse der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex zurück. Diese hatte im vergangenen Jahr 13 500 algerische Flüchtlinge aufgegriffen. Zum Vergleich: 2019 waren es 5300 gewesen. Sie kommen über das Mittelmeer und peilen vornehmlich Spanien und Italien (vor allem über Sardinien) an. Der meistgenutzte Weg ist die westmediterrane Route nach Spanien. Allein 2020 probierten es rund 9400 Geflüchtete über diesen Pfad.