Im Sturzflug auf Kabul – die Bundeswehr im Härtetest

Berlin. Bei der Evakuierungsmission in Afghanistan müssen nicht nur die Bundeswehr-Spezialeinheiten der Division Schnelle Kräfte (DSK) eine gefährliche Herausforderung bestehen. Auch die Ausrüstung der Bundeswehr erfährt einen Härtetest – vor allem das Fluggerät. Für den viel kritisierten Militärtransporter vom Typ Airbus 400M ist es sogar die erste große Bewährungsprobe im Kriseneinsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Transporter ist allerdings wie gemacht für die Mission in einer risikoreichen Konfliktzone mit drohenden Anschlägen vom Boden: Der A400M kann auch von sehr kurzen, unbefestigten Pisten aus operieren und hat ein mehrstufiges Schutzsystem. Automatisch ausgelöste Täuschkörper (Flares) lenken die Suchköpfe anfliegender Raketen ab oder verwirren die Radaraufklärung des Angreifers. Das Flugzeug verfügt zudem über einen Schutz vor dem Beschuss mit Handfeuerwaffen und ein speziell gesichertes Cockpit. Schließlich können die Piloten die Maschinen auch mit ungewöhnlichen Manövern landen, etwa mit einem steilen Anflug aus größerer Höhe, was das Risiko von feindlichem Beschuss vor der Landung verringern soll. Dieser Steilsichtanflug werde in Kabul angewendet und bewähre sich dort, heißt es.

Laserabwehr wird nachgerüstet

Allerdings fehlt dem Transporter noch jenes Abwehrsystem, das rundum gegen Raketenbeschuss schützen soll. Die DIRCM-Abwehrtechnik wird wegen Entwicklungsverzögerungen erst in den nächsten Jahren eingebaut. Damit können Flugzeuge dann auf sie gerichtete Lenkwaffen auch per Laserstrahlen ablenken. Der A400M als Nachfolger der Transall war lange Jahre als Pannenflieger berüchtigt. Erst verzögerte sich die Auslieferung, dann gab es immer wieder technische Probleme – eine der ersten drei ausgelieferten Maschinen stürzte bei einem Testflug 2015 ab. Inzwischen hat die Bundeswehr 35 Flugzeuge übernommen, und die Anfangsmängel scheinen überwunden. Fünf A400M sind seit einer Woche auf der deutschen Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent im Einsatz, bis Montag wurden mit ihnen fast 3000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen.

Der Airbus bietet regulär Platz für 114 Soldaten, kann aber auch schweres Gerät, Panzer oder Hubschrauber transportieren. Nach Afghanistan brachten die Bundeswehr-Maschinen jetzt zwei Helikopter, mit denen Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) Menschen retten sollen, die es nicht selbst zum Kabuler Flughafen schaffen. Die leichten, wendigen Unterstützungshubschrauber vom Typ H145M sind eigens für das KSK angeschafft worden, um etwa Geiselbefreiungen im Ausland zu ermöglichen. Nun sollen die bewaffneten Helis innerhalb von Kabul in Blitzeinsätzen Menschen aufnehmen und zum Airport bringen. Sie können sogar auf Dächern landen, sind damit viel beweglicher als die schweren amerikanischen Chinook-Hubschrauber, die die US-Armee in Kabul verwendet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings gibt es Irritationen in Berlin: Der CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul hat interne Informationen über die gefährliche Heli-Mission offenbar vorzeitig bei einem Talkshowauftritt ausgeplaudert. Das Verteidigungsministerium zeigt sich überrascht, aus der SPD wird die militärische Indiskretion als „unverantwortlich“ kritisiert.