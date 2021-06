Illegaler Holzhandel?

Brasília. Angesichts von Ermittlungen wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in illegalen Holzhandel ist der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles zurückgetreten. „Ich habe in diesen zweieinhalb Jahren viele Anfeindungen erlebt“, sagte er am Mittwoch. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro dankte seinem scheidenden Umweltminister. „Lieber Ricardo Salles, Sie sind Teil der Geschichte. Die Verbindung von Landwirtschaft und Umwelt ist eine nahezu perfekte Ehe“, sagte der Staatschef.

AdUnit urban-intext1

Wie Bolsonaro sieht auch Salles im Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial, weshalb er noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen wollte. Für den Schutz größerer Flächen im Regenwald im Kampf gegen den Klimawandel wollte er die Industriestaaten zur Kasse bitten. Zuletzt geriet der Umweltminister allerdings ins Visier der Ermittler. So soll er in den Schmuggel illegal geschlagenen Holzes verwickelt sein. Salles wies die Vorwürfe zurück.

Umweltschutzorganisationen begrüßten das Ausscheiden des Ministers. „Salles’ Rücktritt war überfällig. Er war von Anfang an nur auf dem Papier ein Umweltminister, im Geiste war er stets ein Umweltzerstörungsminister“, sagte Roberto Maldonado, Brasilien-Referent beim WWF Deutschland. dpa