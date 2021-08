„Ich will keine Randfigur sein“

Weimar. Das Wort alleinerziehend mag Carsten Vonnoh nicht. In der Ecke seines Gartens, direkt unter dem Walnussbaum, hat er den Tisch gedeckt. Jule, seine sechsjährige Tochter, rückt die Kuchenteller alle an einen anderen Platz, bis sie der Meinung ist, dass nun alles richtig steht. Bevor sie wieder um die Ecke in das alte Fachwerkhaus rennt, um mit einer weiteren Kuchengabel zurückzukommen, sichert sie ihrem jüngeren Bruder erst noch einen Pfannkuchen. „Der ist für Rafi“, ruft sie. Der macht noch Mittagsschlaf.

Carsten Vonnoh, Vater von zwei Kindern, lebt getrennt von seiner Frau. © dpa

Vonnoh mag das Wort „getrennterziehend“ lieber, er findet, das trifft es viel besser, er ist ja nicht allein. Die Erziehung teilt sich der 35-Jährige mit der Mutter, auch wenn sie bei Halle lebt und er in der Nähe von Weimar. Gerade hat er Jule und Rafi die ganze Woche, denn die Mutter habe die Chance, sich „beruflich weiterzuentwickeln“. Viel mehr sagt Vonnoh zur Mutter nicht. Heute soll es um ihn gehen, den Vater.

Familienpolitik bei den Parteien Union: CDU/CSU wollen die Zahl der Partnermonate von 14 auf 16 erweitern. Der Kita-Ausbau soll über 2022 hinaus gefördert werden. Wer Kinder hat, soll zudem noch mehr Geld vom Staat beim Wohnungsbau erhalten. SPD: Die SPD setzt auf eine neue „Elternschaftszeit“, die ersten zwei Wochen nach der Geburt, frei für beide, sozialversichert. Der Anspruch auf Kinderkrankentage soll – abseits von Corona – dauerhaft bei 20 Tagen liegen. Die SPD will zudem Familien die Erziehung durch eine „Grundsicherung“ erleichtern. FDP: Mit einem „German Dream“-Zuschuss will die FDP Kindern aus sozial schwächeren Familien einen besseren Zugang zu Bildung versprechen. Zudem sollen Betriebskindergärten steuerlich gefördert werden. Grüne: Die Grünen weiten mit der „Kinderzeit Plus“ das Elterngeld auf 24 Monate aus. Darüber hinaus können Väter und Mütter die finanzielle Hilfe bis zum 14. Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen. Linke: Um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, plant die Partei u.a., das Elterngeld auf zwölf Monate pro Elternteil und für Alleinerziehende auf 24 Monate zu verlängern. AfD: Leitbild der AfD ist eine „geburtenfördernde Familienpolitik“. Eltern sollen Kosten für Kinder vollständig von der Steuer absetzen können.

Von Anfang an war es Carsten Vonnoh wichtig, so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern zu verbringen. Er hat das nicht nur so gesagt. Er hat auch viel dafür getan. Neben der Erziehung, die er allein stemmt, hat er sich eine neue Karriere aufgebaut. Er coacht Väter. Vonnoh strebt nach dem, was so viele Männer und Frauen in Deutschland wollen: die gesunde Mischung aus Familienleben und Beruf, eben eine Work-Life-Balance. Wer mit ihm und seinen Kindern einen Nachmittag verbringt, hat den Eindruck, dass Vonnoh diesem Ziel schon sehr nahe ist. Er möchte noch mehr Männer ermutigen, sich für diesen Weg zu entscheiden. Für Beruf – und für die Familie. Die Kinder.

Die Pfannkuchen auf dem Gartentisch sind alle. Und Jule und Rafi, der nun auch dabei ist, wird langweilig. Plötzlich fallen ihnen viele wichtige Fragen ein, die sie ihrem Papa ins Ohr tuscheln. Doch anstatt gereizt zu reagieren, macht Vonnoh Vorschläge gegen die Langeweile. Aber Jule und Rafi haben nicht so richtig Lust, sich in der Spielecke im Hof zu beschäftigen, sondern wollen beim Interview dabei sein.

Vaterrolle ist auch Training, sagt Vonnoh. Zum Beispiel in Situationen wie diesen nicht die Geduld zu verlieren. Da müsse man reinwachsen. Bevor die Kinder kamen, war Vonnoh viele Jahre in der Entwicklungshilfe tätig, reiste in Länder wie Liberia, Osttimor und Peru. Als dann vor sechs Jahren seine Tochter und ein Jahr später sein Sohn geboren werden, wollte er da sein. „Insgesamt 30 Monate Elternzeit habe ich für beide Kinder genommen, war aber zwischendurch immer als Freiberufler tätig.“ Dass inzwischen mehr Väter in Deutschland Elternzeit nehmen, zeigen aktuelle Statistiken. Allerdings: Männer mit 3,7 Monaten immer noch viel weniger als Frauen, die im Durchschnitt 14,5 Monate in Elternzeit gehen.

Carsten Vonnoh hat den Anspruch, die Vaterrolle „voll auszufüllen“, will nicht nur als „unterstützende Randfigur“ fungieren, wie er selbst sagt. Er findet, dass in Deutschland noch viel zu wenig Männer ihre Rolle als Familienvater annehmen. Viele Väter, die oft als Hauptverdiener mehr als 40 Stunden arbeiten, erst abends nach Hause kommen und sich dann kümmern sollen, erfahren häufig eine Ohnmacht gegenüber dem, was die Kinder einfordern. Er empfiehlt, gleich zu Beginn dieselbe Verantwortung wie die Mutter zu übernehmen, indem auch der Vater eine 14-tägige Freistellung direkt nach der Geburt in Anspruch nehmen sollte.

Hier fordert Vonnoh die Politik auf, analog zum Mutterschutz auch den „Partnerschutz“ anzubieten. „Es geht darum, sich als Paar gemeinsam entlasten zu können. Natürlich sollte auch die Bindung zum Kind von Anfang an aufgebaut werden.“ Jetzt steht die Bundestagswahl bevor, die Parteien wettstreiten mit Steuerfreibeträgen für Alleinerziehende, stocken Kinderkrankentage auf, fordern mehr Betriebskindergärten oder streben eine „Kindergrundsicherung“ an. Vonnoh wünscht sich mehr und plädiert dafür, Vätern die Chance zu bieten, mindestens vier Monate Elternzeit zu nehmen, ohne dass die Familie dadurch starke finanzielle Einbußen erleidet. „Für die Zeit danach sollte ein Übergangsmodell geschaffen werden, indem der Arbeitseinstieg beispielsweise zunächst mit einer 30-Stunden-Woche festgelegt ist.“ Bei vielen Arbeitgebern müsste dazu erst ein Umdenken stattfinden. Familie muss mitgedacht werden. So wichtig werden wie Exportpläne, Jahresbilanzen oder Börsengänge.

Für Vonnoh ist der wichtigste Baustein moderner Familienpolitik die Betreuung der Kinder. „Es muss in den Kindergärten viel mehr Fachkräfte geben. Der Betreuungsschlüssel ist, wenn man die Ferien- und Krankheitszeiten hinzuzieht, zu gering.“ Und auch an die Frauen hat er Forderungen: „Dazu gehört die Bereitschaft der Mütter, ihrem Partner mehr Freiraum zu geben, damit der sich einbringen kann“.

