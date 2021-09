„Ich möchte zu Hause bleiben – bis zum letzten Atemzug“

Kranke Menschen und pflegende Angehörige hoffen auf eine neue Politik nach der Wahl. Sie verlangen nicht nur mehr Geld, sondern auch eine Debatte über Menschlichkeit und Würde. Von Christian Unger

Jeden Morgen beginnt die Pflege im Kühlschrank. Der Käse, die Marmelade, der Aufschnitt liegen im Fach ganz unten. Michael Lutz muss sie erreichen können, deshalb darf der Käse nicht oben liegen. Seine Frau, Monika Lutz, hat am Abend alles vorbereitet, das Brot ist geschnitten, die Butter schon auf den Tisch im Esszimmer gestellt. Wenn die Butter hartgefroren ist, kann Michael Lutz sie nicht mehr streichen.

Vor allem die ersten zwei Stunden morgens sind schwer, die Muskeln und Glieder steif, die Schritte fallen schwer, die Schmerzen sind groß, weil die Medikamente noch nicht wirken. Michael Lutz steht gegen fünf Uhr auf, geht die Treppe vom Schlafzimmer runter in die Küche, hält sich mit beiden Händen am Geländer fest, gebückt, damit der Rücken nicht schmerzt. „Meine Sicht ist um 80 Zentimeter niedriger.“

Bei einem Sturz von der Leiter vor zwei Jahren brach der dritte Wirbel an. Das ist nur die eine Diagnose. Die andere: Parkinson. Die Krankheit kam so harmlos daher, Michael Lutz konnte morgens den rechten Knopf an seinem Hemd nicht mehr mit der linken Hand schließen. Irgendwas Orthopädisches, hat er nur gedacht, als er den Termin beim Arzt macht. Sechs Jahre ist das her.

Michael Lutz schiebt den Rollator über die Kieselsteine. Am Hang des Petrisbergs über Trier geht langsam die Abendsonne unter. Jugendliche spielen Volleyball, die Kellnerin im Restaurant schenkt Wein aus. Wenn Lutz sitzt, zittern seine Beine, die Hände stützt er auf dem Tisch ab. Seinem Körper fehlt Dopamin. Der Botenstoff in den Nervenbahnen treibt die Bewegungen im Körper eines Menschen an. Seine Stimme ist etwas leiser, manchmal monoton. Aber seine Sätze über Sartre oder den Petrisberg sind auf den Punkt, ohne „Ähs“ und „Öhms“.

Mit der Diagnose Parkinson wandelte sich das Leben von Michael Lutz. „Wir haben jetzt einen anderen Alltag gefunden“, sagt Monika Lutz. Sie pflegt ihren Mann zu Hause im Haus auf dem Petrisberg in Trier. Sie kocht und kauft ein, weil Michael die schweren Tüten nicht mehr tragen kann. Sie legt ihm die Hemden raus, die er anziehen möchte. An guten Tagen duscht Lutz selbst, an schlechten, wenn der Körper schmerzt, hilft seine Frau ihm beim Duschen und Abtrocknen. Michael Lutz sagt: „Ich möchte Menschen nicht zur Last fallen. Ich komme mir hilflos vor. Und das tut mir leid. Meine Frau macht das Frühstück, jeden Tag. Das habe früher immer ich gemacht.“

Beide müssen zurückstecken, er wegen seiner Krankheit, sie, weil ihre Freiheit in vielen Stunden der Pflege gewichen ist. Aber immerhin, sagen sie, haben sie einen Alltag gefunden. Hier, in ihrem Zuhause. „Die stationäre Pflege ist Krankenhausbetrieb. Ohne Zeit. Ohne Nähe“, sagt Michael Lutz. „Ich möchte zu Hause bleiben. Bis zum letzten Atemzug.“ Monika Lutz sagt: „Wir wollen so lange wie möglich ohne Institution leben.“

Knapp fünf Millionen Menschen pflegen ihre Angehörigen zu Hause. Frauen ihre Männer, Söhne ihre Mütter, Mütter ihre Töchter. Rund 80 Prozent aller Menschen mit Pflegebedarf werden von ihrer Familie betreut. Nur 20 Prozent in Einrichtungen. Öfter sind es Frauen, die Pflege übernehmen. Nicht nur in Kliniken, sondern auch zu Hause.

Michael und Monika Lutz haben sich viele Gedanken darüber gemacht, woran das Pflegesystem in Deutschland krankt. Und was die Politik besser machen sollte. Monika Lutz hat ihr Rüstzeug auf den Gartentisch gelegt, einen Artikel aus einer Zeitung. „Tochter pflegt, Staat stellt sie an“, ist die Überschrift. Der Text beschreibt ein Modellprojekt in Österreich, pflegende Angehörige erhalten vom Staat Mindestlohn für ihre Arbeit, maximal 1700 Euro netto. Plus Zahlungen in Sozialversicherungen.

Monika Lutz sagt, dass Wertschätzung über Geld funktioniere, einerseits. „Es muss mehr Geld gezahlt werden, aber nicht nur für Waschen, Medikamente geben, Windeln- oder Verbandwechseln. Es muss auch Geld für Fürsorge bezahlt werden, für Menschlichkeit.“ Pflege sei mehr als ein Versorgungsauftrag. Für Lutz geht es auch um Würde. Zu viel werde debattiert über Betreuungsschlüssel und Klinik-Management, zu wenig über die Qualität. „Zu viele Pflegekräfte sind angelernt“, sagt Lutz.

Und so ist Geld für Lutz und Carstens nur das eine. Das Zweite sei ein neuer Blick auf die Menschen, die anderen helfen. Als neulich Kanzlerin Merkel die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer stützte, als sie durch das Flutgebiet im Ahrtal gingen, habe Lutz das gefreut. Aus einer Schwäche wird ein Moment der Menschlichkeit.