„Ich bin sehr dankbar“

Stuttgart. Sollte Gerlinde Kretschmann (Bild) von den Folgen ihrer Krankheit beeinträchtigt sein, merkte man es ihr jedenfalls nicht an. Die 74-jährige Ehefrau von Regierungschef Winfried Kretschmann war am Dienstag nach Stuttgart gekommen, um der konstituierenden Sitzung des Landtags beizuwohnen, die ihr Ehemann erstmals auch als Alterspräsident eröffnet. Es war ihr erster größerer öffentlicher Auftritt, nachdem das Ehepaar im Januar die Brustkrebserkrankung der beliebten First Lady bekannt gegeben hatte.

Am Dienstag wirkte Gerlinde Kretschmann fröhlich, optimistisch und freundlich wie eh und je und antwortete der Presse offen auf Fragen zu ihrer Erkrankung. Es gehe ihr gut, sie habe die Operation so weit gut überstanden, eine Reha stehe nun noch bevor. „Ich bin vor allen Dingen sehr dankbar“, sagte die 74-Jährige, die selbst engagierte Schirmherrin des Mammographie-Programms in Baden-Württemberg ist. Der dritten Amtszeit ihres Mannes, der an diesem Mittwoch erneut nach 2011 und 2016 zum Ministerpräsidenten gewählt und vereidigt werden soll, sehe sie mit Freude entgegen, betonte sie. bub