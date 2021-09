Hungern fürs Klima – seit 17 Tagen

Berlin. Die beiden Frauen liegen auf dem Rücken im Rasen vor dem Reichstag. Um sie herum stehen Zelte, hängen Plakate mit Aufschriften wie „Klimakrise tötet“ oder „Solidarisch die Klimakrise bekämpfen“. Zusammen mit vier weiteren jungen Erwachsenen befinden sich die beiden in einem unbefristeten Hungerstreik. Sie fordern ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin über die Zukunft des Planeten. Und auch über ihre eigene Zukunft, denn die sehen sie durch die Klimakrise unmittelbar bedroht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch bisher seien von den Politkern und Politikerinnen nur unzureichende Reaktionen gekommen, sagen sie. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz richteten Appelle an die Streikenden, die Aktion abzubrechen. In diesem Fall wären die drei zu einem Gespräch bereit, allerdings erst nach der Wahl, einzeln und nicht öffentlich, so teilte es das Büro der Grünen im Namen aller Kandidierenden mit. Doch den Streikenden reicht das nicht. Das Angebot gehe vollkommen an ihren Forderungen vorbei. „Nach der Wahl ist zu spät, denn diese Wahl ist Klimawahl. Außerdem betrifft die Klimakrise jede und jeden. So ein wichtiges Gespräch darüber kann deshalb nicht privat stattfinden“, verkündet Hannah Lübbert, sie spricht für die Hungerstreikenden.

Ziel des Hungerstreiks ist ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten. © dpa

Auf einer Tafel im Camp der Hungernden zeigt eine Strichliste, wie lange sich die sechs jungen Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren schon im Hungerstreik befinden. Mittlerweile sind es 17 Tage. Wie es nun weitergeht, ist unklar. In dem durch die Grünen übermittelten Appell von Baerbock, Laschet und Scholz heißt es: „Sie bringen sich selbst damit in Gefahr und motivieren womöglich auch andere junge Menschen zum Nachahmen.“ Für die Politiker ist die Situation eine Zwickmühle – sie können die Streikenden nicht ignorieren, wollen allerdings auch keinen Präzedenzfall schaffen, der weitere Menschen dazu animieren könnte, eine solche Protestform zu wählen.