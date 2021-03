  Hürden zur Ampel? SPD spricht mit FDP über Differenzen

Südwest. SPD und FDP wollen mit Blick auf eine mögliche Ampelkoalition mit den Grünen unterschiedliche Standpunkte abklopfen und Differenzen zwischen ihren beiden Parteien besprechen. Die beiden Verhandlungsteams kamen am Freitag zu einem Zweiertreffen in Stuttgart zusammen. Es gehe darum, bei ein paar Punkten die unterschiedlichen Ausgangspositionen zu definieren, sagte SPD-Chef Andreas Stoch vor dem Gespräch. Die SPD sehe ein paar kritische Punkte, bei denen die FDP mit anderen Vorstellungen in die Diskussion reingehe. Stoch nannte etwa die Entbürokratisierung, auf die die FDP pocht - "das darf kein Thema bei Arbeitnehmerrechten sein".

Man wolle über Punkte sprechen, die in der Dreierrunde am Samstag mit den Grünen relevant werden könnten, sagte Stoch. Über die Christdemokraten, die mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Neuauflage von Grün-Schwarz bilden wollen, wolle man nicht reden. "Die CDU ist mit sich selber beschäftigt, die wollen wir jetzt grade gar nicht bewerten und beurteilen."